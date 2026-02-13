La tormenta tropical Gezani azotará Mozambique

Las ráfagas podrían ascender hasta 240 kilómetros por hora; se prevé un fuerte impacto, sobre todo en el puerto de Inhambane

Regeneración, 13 de febrero 2026– El Instituto Nacional de Meteorología de Mozambique (INAM) ha informado que se prevé que la tormenta tropical Gezani se fortalezca y se convierta en un ciclón tropical antes de aterrizar en la provincia de Inhambane este viernes.

Comunicado

En un comunicado publicado este jueves, el INAM mencionó que Gezani se encuentra en el Canal de Mozambique.

Actualmente se ha intensificado a una fuerte tormenta tropical, con vientos promedio de 100 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 150 km/h.

Las proyecciones meteorológicas sugieren que el sistema podría fortalecerse aún más.

Con vientos que podrían llegar hasta 140 km/h y ráfagas de hasta 240 km/h al acercarse a la costa de Mozambique.

Le #Mozambique a la chance de voir le cyclone tropical #Gezani passer juste au large des côtes car ses vents dépassent les 150 km/h. Le système va ensuite s'évacuer vers le Sud-Est tout en s'affaiblissant pic.twitter.com/235TjEG7WB — Météo Pédagogie (@MeteoPedagogie) February 13, 2026

Tormenta

Este aviso se emite mientras la tormenta sigue su trayecto destructivo en la región.

Mínimo 36 personas han perdido la vida en Madagascar a principios de esta semana cuando Gezani impactó con fuerza en la ciudad portuaria de Toamasina antes de desvanecerse al tocar tierra.

Las autoridades en Mozambique temen que el sistema adquiera fuerza nuevamente en las aguas cálidas del canal.

El INAM anticipa que Inhambane será la provincia más golpeada por el efecto de la tormenta, con lluvias que superarán los 200 mm.

Inhambane

Los habitantes de Inhambane, un puerto de Mozambique, estaban reforzando los techos de sus

viviendas con sacos de arena, para evitar que el viento los vuele.

Asimismo, colocan placas de hierro corrugado en las ventanas para evitar accidentes.

De estas maneras se preparan para el posible impacto devastador del ciclón Gezani, el cual se prevé que llegue a la zona el viernes.

* EMERGENCY TROPICAL ALERT — #MOZAMBIQUE

🌀 #CycloneGEZANI

— Issued February 13, 2026



Cyclone #GEZANI has tracked to the southwest at 19 kph in the Mozambique Channel gradually intensifying, now with winds of 185 kph, approaching the southeast Mozambique coast.



A track shift… pic.twitter.com/EEWclq7N3j — Hurricane/Typhoon/Cyclone Updates & Information (@RoshinRowjee) February 13, 2026

Navegación y pesca limitada

Las autoridades locales han limitado la actividad de navegación y los pescadores permanecen en sus hogares.

“Se ha advertido a todos los marineros sobre los fuertes vientos y la presencia de un ciclón. Hoy debería ser nuestro día de pesca, pero no saldremos”, comentó el pescador Jaime Neto.

También se esperan intensas lluvias en varias partes de las provincias de Sofala y Gaza.

Esto incrementa la preocupación sobre inundaciones, daños a infraestructuras y desplazamientos en regiones que ya son susceptibles a condiciones climáticas extremas.

País vulnerable

Mozambique sigue siendo uno de los países más vulnerables a ciclones en la cuenca del océano Índico.

Ha sido afectado por desastres relacionados con el clima que, según expertos, se han agravado por el cambio climático.

El país del sur de África apenas se está recuperando de las graves inundaciones que afectaron a más de 700.000 personas y dañaron más de 170.000 hogares en las últimas semanas.

Esto, según la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios.