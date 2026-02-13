Guadalajara celebra 484 años de fundación

¡Ajalas! 10 días de actividades gratuitas que culminan el 21 de febrero en Guadalajara. Se rendirá tributo a histórica fundadora Beatriz Hernández

Regeneración, 12 de febrero de 2026.– Decena de días de festejos para la capital tapatía. Guadalajara se viste de gala para conmemorar sus 484 años de historia y tradición.

Del 12 al 21 de febrero se realizará el programa cultural denominado ¡Ajalás!.

La agenda incluye conciertos gratuitos en teatros y plazas de la ciudad. La Presidenta Vero Delgadillo impulsa estas actividades para fortalecer la identidad local.

Los ciudadanos podrán disfrutar de un viaje en el tiempo a través del arte. Los barrios tradicionales serán los protagonistas de estas celebraciones históricas y sociales.

Eventos destacados y música de gala

El festival inicia este 12 de febrero con una presentación inédita y gratuita. La Orquesta Filarmónica de Jalisco tocará por primera vez en el Foro Larva.

Manuel Romo, Secretario General del Ayuntamiento, calificó este evento como algo totalmente histórico. El programa también contempla exposiciones artísticas en el Museo de la Ciudad.

El domingo 15 de febrero se repetirá el concierto de la Filarmónica en el Larva. Las actividades pretenden reflejar la diversidad creativa que define a la sociedad tapatía. La entrada a la mayoría de los eventos será libre para toda la población.

Ceremonias tradicionales del 14 de febrero

El día central de la fundación comenzará con una solemne guardia de honor. Se rendirá tributo a Beatriz Hernández en su efigie del Centro Histórico. Esta mujer fue clave para asentar definitivamente a las familias en el Valle de Atemajac.

Posteriormente se entonarán las mañanitas acompañadas por el tradicional mariachi. Habrá reparto de picones, chocolate y rosales entre todos los asistentes presentes.

Al mediodía se llevará a cabo la Sesión Solemne en el Salón de Cabildo. Se entregará la medalla Premio Ciudad de Guadalajara 2026 a ciudadanos distinguidos.

Cultura y barrios tradicionales en el aniversario

Un desfile charro engalanará las calles para mostrar por qué esta es la ciudad más mexicana. Las actividades se extenderán hasta finales de febrero con charlas y recorridos. Los barrios de San Andrés y Mexicaltzingo aportan una riqueza cultural inigualable.

Debido a diversas obras en el centro, el festival GDL Luz se pospone. Este evento de iluminación se realizará ahora en el mes de abril.

El objetivo es garantizar una experiencia segura para todos los visitantes locales. Mientras tanto, la invitación queda abierta para celebrar casi cinco siglos de vida tapatía.