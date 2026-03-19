“La Tuta” se declara inocente de narcotráfico en Estados Unidos

El creador de La Familia Michoacana fue uno de los 26 capos que el gobierno de México entregó a Estados Unidos en 2025

Regeneración, 18 de marzo 2026– Servando Gómez Martínez, conocido como “La Tuta”, fundador de La Familia Michoacana, se declaró inocente de los cargos en su contra por narcotráfico al presentarse en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, en Brooklyn.

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No culpable

Gómez Martínez, uno de los 26 delincuentes transferidos por el gobierno mexicano a Estados Unidos el 12 de agosto de 2025, negó los cargos que enfrenta.

Estos comprenden conspiración para importar cocaína y metanfetaminas desde México a Estados Unidos.

También se le acusa de narcoterrorismo, ya que «La Familia Michoacana» ha sido catalogada como una organización terrorista extranjera, junto con violencia sistemática y lavado de dinero.

El juez ha programado la siguiente audiencia, previa al juicio, para el 24 de junio a las 11:30 horas.

Sentencia posible

Si es juzgado y resulta culpable, “La Tuta” podría ser sentenciado a cadena perpetua.

De acuerdo con el acuerdo con Estados Unidos, ningún criminal entregado por México puede ser condenado a muerte.

“La Tuta” se encuentra encarcelado en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, Nueva York, el mismo lugar donde están Ismael “El Mayo” Zambada y Rafael Caro Quintero.

La Familia Michoacana

La Tuta se declara inocente en EE.UU.: ¿estrategia o contradicción de un capo que “admitía todo”? @oscarbalmen



🔴 Servando Gómez Martínez rompe con la tendencia de capos y se declara no culpable de narcotráfico, pese a antecedentes de admisión tácita de sus delitos



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«La Tuta» fue el último jefe del grupo criminal «Los Caballeros Templarios» y fundador de «La Familia Michoacana».

Junto a Nazario Moreno González, conocido como «El Chayo» o «El Más Loco»; Carlos Rosales Mendoza, también llamado «El Tísico», y José de Jesús Méndez Vargas, apodado «El Chango».

Originario del municipio de Arteaga, en la región montañosa de Michoacán, Gómez Martínez es recordado como un capo mediático.

Porque utilizó plataformas digitales para compartir videos de sus encuentros con funcionarios locales y estatales.

Así como para dirigir mensajes al gobierno y a sus oponentes.

Ejecución

Se le atribuye haber dado la orden de ejecutar a 12 miembros de la extinta Policía Federal.

Sus cuerpos fueron encontrados al lado de la autopista Siglo XXI, en el municipio de La Huacana, en julio de 2009.

Lo arrestaron en México en febrero de 2015.

Estaba cumpliendo una condena de 47 años por delitos de delincuencia organizada y delitos contra la salud en diferentes formas.