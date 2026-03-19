Petro confirmó que la bomba hallada en la frontera es de Ecuador

Petro afirmó que la bomba se lanzó desde un avión, y declaró que se enviará una «nota de queja diplomática» al país vecino
Regeneración, 18 de marzo 2026– El presidente colombiano, Gustavo Petro, reveló este martes 17 de marzo que ha quedado establecido que la bomba no detonada hallada en la frontera con Ecuador pertenece al Ejército de ese país, lo que ocasionará que su Gobierno emita una «nota de queja diplomática».
Petro
«Se ha comprobado que la bomba en territorio colombiano es del ejército ecuatoriano.
La investigación continúa y habrá nota de protesta diplomática», mencionó Petro en la plataforma X.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, comentó más temprano que especialistas militares están revisando de dónde proviene la bomba no detonada.
Este artefacto fue encontrado en el departamento de Putumayo, y según Petro, fue lanzado durante un ataque aéreo.
Reunión con ministros
El presidente colombiano afirmó anoche en una reunión con ministros que su país fue objeto de bombardeo tras el hallazgo de la bomba cerca de la frontera con Ecuador.
«Ha aparecido una bomba tirada desde un avión. Se va a investigar bien los modos, muy en la frontera con Ecuador…
…ratificando un poco mi sospecha, pero hay que investigar bien, que están bombardeándonos desde Ecuador y no son los grupos armados», manifestó ayer.
El mandatario indicó que la semana pasada, a través de una llamada, solicitó a Donald Trump que «actúe y contacte al presidente de Ecuador» porque su país no desea «entrar en una guerra».
Noboa
No obstante, el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, negó este martes la afirmación de Petro.
Aseguró que las actividades militares de su nación cerca de la frontera con Colombia, con la colaboración de Estados Unidos, se han llevado a cabo en territorio ecuatoriano.
«Presidente Petro, sus declaraciones son falsas; estamos actuando en nuestro territorio, no en el suyo», afirmó Noboa en X.
Además, acusó a Colombia de albergar a la familia del narcotraficante y líder criminal José Adolfo Macías Villamar, conocido como «Fito».
Disputa escrita
La disputa escrita continuó y el presidente colombiano respondió en X que los ataques aéreos en la zona fronteriza han dejado «27 cuerpos calcinados».
No proporcionó detalles sobre esta información y comentó que la justificación de los ataques «no es creíble», en aparente alusión a la declaración de Noboa.
Posteriormente, en un discurso sobre la política exterior, Petro se cuestionó «cómo llegó hasta allí (la bomba) y por qué».
Igualmente, aseguró que el artefacto estaba «a cien metros de una familia campesina» y que debe haber sido lanzado, posiblemente «sin intención de dispararlo desde un avión».
Dado su peso, el dispositivo no es apto para ser lanzado desde una avioneta y «mucho menos desde un dron».