León XIV Rechaza Invasión a Venezuela

En vuelo desde Beirut, el Papa León XIV critica las amenazas de Donald Trump contra Venezuela. Pide diálogo. Adelanta posibles viajes a África y América Latina en 2026/2027

Regeneración, 3 de diciembre de 2025.– El Papa León XIV criticó duramente a Donald Trump. La declaración se dio a bordo del vuelo papal Beirut-Roma. El Pontífice acababa de concluir su primera gira internacional. Este martes 2 de diciembre de 2025 regresaba de Líbano y Turquía.

León XIV, el primer Papa estadounidense, fue muy tajante. Rechazó el uso de la fuerza por Estados Unidos en Venezuela.

«Es mejor buscar maneras de dialogo», afirmó el Pontífice.

No intervención

El Papa demostró estar «bastante informado» de la situación. Dijo que «las voces que vienen de Estados Unidos cambian». Señaló el «peligro, esa posibilidad, de que haya una actividad».

Temen «alguna operación, incluso invadiendo el territorio de Venezuela».

El Papa agustino rechazó explícitamente la intervención militar. Criticó la administración de su país natal. Ya lo había hecho por la política migratoria de Donald Trump.

León XIV mencionó los esfuerzos de la Iglesia Católica.

«A nivel de la conferencia episcopal, con el nuncio» trabajan. Buscan «calmar la situación» por el bien del pueblo venezolano.

«El que más sufre en estas situaciones es el pueblo», aseveró. «No son las autoridades», añadió el Papa, con contundencia.

Posición Sobre el Conflicto en Líbano (Medio Oriente)

Sobre el conflicto en Medio Oriente, el Papa llamó a deponer las armas. Mencionó trabajar «detrás de bambalinas» con todos los protagonistas.

Señaló haberse reunido con «representantes de diversos grupos». Esto incluye haber visto una carta del grupo chiita Hezbollah.

La Santa Sede busca soluciones «que no son violentas». León XIV habló del miedo de católicos europeos al Islam. Advirtió que los miedos son generados por quienes odian la inmigración.

Llamó a un «diálogo auténtico» y al respeto entre religiones.

Próximos Viajes

El Papa adelantó futuros viajes, aún sin fecha definitiva. Desea visitar Argelia para honrar a San Agustín. Busca «continuar con el tema del diálogo» cristiano-musulmán.

Confirmó que espera viajar a África como segundo destino.

Reconoció que Argentina y Uruguay lo están esperando. También le gustaría visitar su «amado Perú«.Aseguró que la gira por América Latina ocurrirá en 2026 o 2027.