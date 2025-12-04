EEUU No Descarta Redadas Migratorias en el Mundial

Mundial Futbol: «Cada decisión sobre un visado es una decisión sobre seguridad nacional» de EE.UU afirmó Andrew Giuliani

Regeneración, 3 de diciembre de 2025.– El Gobierno de Donald Trump no descarta redadas migratorias. Las detenciones de inmigrantes podrían ocurrir durante el Mundial de la FIFA 2026. Andrew Giuliani, jefe del grupo de trabajo de la Casa Blanca, lo informó. Lo dijo este miércoles en Washington, antes del sorteo del Mundial.

Giuliani fue contundente: «el presidente Trump no descarta nada».

Esto sería con tal de que el país sea «más seguro», aseguró el funcionario. El Mundial se celebra en medio de una dura política migratoria. La Administración Trump ha recrudecido la persecución de inmigrantes.

#3Dic | El gobierno de Estados Unidos no descarta que se produzcan redadas ni detenciones de migrantes durante el Mundial de Fútbol de la FIFA 2026, según informó el jefe del grupo de trabajo de la Casa Blanca para la cita deportiva, Andrew Giuliani.



"Debo insistir en que el… pic.twitter.com/YzB8p9SzQq — El Diario (@eldiario) December 3, 2025

«Lo que no toleraremos serán alborotadores que amenacen la seguridad», subrayó Giuliani. El exgolfista afirmó que «seguridad y hospitalidad pueden ir de la mano».

Como se sabe el Mundial se jugará del 11 de junio al 19 de julio del año próximo y el torneo es organizado por EE.UU, Canadá y México.

Visados y Seguridad Nacional

Giuliani fue cuestionado sobre la negativa de visados a visitantes. «Cada decisión sobre un visado es una decisión sobre seguridad nacional», afirmó.

Recordó que Trump y la FIFA hicieron un anuncio reciente. Toda persona con una entrada tiene «garantizada una cita» migratoria.

Esto es para tramitar la obtención del visado correspondiente. El hijo de Rudy Giuliani destacó la reducción de tiempos de espera. Países como Argentina, Ecuador o Brasil esperan menos de dos meses.

En el caso de Haití e Irán, equipos participantes, la situación es compleja. Ambos países tienen prohibición de ingreso por orden de Trump.

Giuliani remitió al Departamento de Estado la cuestión de los aficionados. Aseguró que parte de las delegaciones han logrado exenciones de entrada.