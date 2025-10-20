Marruecos hace historia y conquista su primer Mundial Sub 20

La selección africana, Marruecos, venció 2-0 a Argentina y comienza a mirar hacia el Mundial de 2030, donde será anfitriona

Marruecos se consagró campeón del Mundial Sub 20 al derrotar 2-0 a Argentina, la selección más ganadora en la historia del torneo, logrando así un título inédito para el país africano.

El conjunto dirigido por Mohamed Ouahbi consolidó un proceso exitoso que inició desde Qatar 2022, cuando el equipo mayor sorprendió al mundo al finalizar en el cuarto lugar del Mundial.

El triunfo marroquí rompió con la historia, pues Argentina buscaba su séptima corona y no llegaba a una final desde 2007. Sin embargo, la garra africana impuso una nueva narrativa.

Zabiri abrió el marcador al minuto 12 con un tiro libre impecable que se clavó en el ángulo derecho del arco. Minutos después, amplió la ventaja con una definición precisa.

El segundo tanto llegó al 29’, tras un pase de Maama, quien fue clave en el ataque y desestabilizó en múltiples ocasiones a la defensa argentina. Marruecos supo controlar el resto del juego.

Pese a los intentos albicelestes por descontar, el orden defensivo marroquí y las intervenciones del portero evitaron el regreso sudamericano. El árbitro recurrió al VAR en dos jugadas polémicas.

Desde la fase de grupos, Marruecos mostró su fortaleza al superar a España y Brasil, aunque cayó ante México. Luego eliminó a Corea del Sur, Estados Unidos y Francia para llegar a la final.

¡Marruecos se queda con el título del Mundial Sub-20 por primera vez en su historia! 🇲🇦#U20WC pic.twitter.com/FP4Arw565K — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) October 20, 2025

Durante la premiación, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, fue abucheado por los aficionados al entregar el trofeo, en medio de la euforia por el histórico triunfo marroquí.

Este logro confirma la evolución del futbol marroquí, que ahora apunta a consolidar una nueva generación rumbo al Mundial de 2030, donde será anfitrión junto a España y Portugal.

Con jóvenes talentosos y una visión a futuro, Marruecos celebra su primera estrella mundialista y se perfila como una potencia emergente del futbol internacional.