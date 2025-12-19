Ley «Esposa» en San Luis y Nuevo León: nepotismo electoral

Polémica «Ley Esposa» en SLP y Nuevo León. Morena impugnará la reforma por considerarla inconstitucional y un truco sucesorio de gobernadores

Regeneración, 19 de diciembre de 2025.– La «Ley Esposa»: Cuando el género se usa para heredar el poder. El patriarcado es mañoso y ahora se disfraza de feminismo en San Luis Potosí y Nuevo León. Oigan, esto es serio.

Bajo el nombre de «Ley Esposa», buscan que en 2027 solo compitan mujeres por la gubernatura. Suena bien, ¿verdad?

La entrevista sobre la 'Ley Esposa' con el Abogado y Profesor de Derecho Constitucional Francisco Burgoa



Se busca obligar a la alternancia de género para favorecer a la esposa del actual gobernador de SLP

¿De qué va este invento?

La propuesta obliga a partidos a registrar únicamente candidatas para el próximo periodo estatal. Dicen que es por paridad.

Sin embargo, el trasfondo huele mal. En San Luis Potosí, la reforma se aprobó fast-track con 19 votos a favor.

El decreto parece tener nombre y apellido: Ruth González, esposa del gobernador Ricardo Gallardo Cardona. El nepotismo no descansa.

El gobernador Samuel García impulsa a su esposa Mariana Rodríguez para sucederlo con reforma y campaña millonaria; el partido Movimiento Ciudadano lo avala con su silencio



El caso de Nuevo León

En tierras regias la cosa va igual. Una iniciativa ciudadana, apodada «Ley Mariana», busca pavimentar el camino a Mariana Rodríguez.

Es la esposa de Samuel García. Otra vez, usan la lucha histórica de las mujeres para asegurar la continuidad de un clan.

Paridad sí, trampas no

La paridad sustantiva es un derecho constitucional desde 2014. Es una victoria, no un juguete de los gobernadores.

Forzar candidaturas exclusivas para beneficiar familiares es un acto inconstitucional. El derecho a votar y ser votado está en riesgo.

MORENA ESTÁ PREPARANDO UNA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD POR "LEY GOBERNADORA"



"Es inconstitucional que no se le permita a la gente decidir con libertad", dijo la presidenta de Morena, Luisa María Alcalde, quien además reiteró que el partido que preside en el 2027 "no…

Morena cierra el paso

La respuesta de la izquierda no tardó. Luisa María Alcalde, dirigenta de Morena, anunció una acción de inconstitucionalidad ante la Corte.

«Consideramos que es inconstitucional que no se le permita a la gente decidir con libertad», afirmó tajante la funcionaria.

Incluso la presidenta Claudia Sheinbaum pidió revisar la legalidad de estas medidas. Ella reiteró su rechazo absoluto al nepotismo electoral.

Morena no llevará familiares en las boletas de 2027. La verdadera democracia no admite herencias políticas disfrazadas de justicia social.