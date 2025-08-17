Bolivia define en las urnas el rumbo político

El país sudamericano, Bolivia, se enfrenta a una elección en medio de la crisis política que viven los lideres de MAS.

RegeneraciónMx, 17 de agosto de 2025.- Bolivia celebra hoy elecciones generales que podrían marcar el final de veinte años de gobiernos ligados al Movimiento Al Socialismo, organización política fundada por Evo Morales en 1997.

El país, con una población de 11.3 millones, atraviesa una crisis marcada por inflación del 25 por ciento, falta de dólares, combustible y alimentos, pese a enormes reservas de litio.

Ocho candidatos participan en la contienda, aunque las encuestas perfilan una segunda vuelta entre Samuel Doria Medina, empresario millonario de 66 años, y el expresidente Jorge Quiroga, de 65 años.

Ambos opositores ofrecen un plan económico similar, centrado en recortes de gasto público y eliminación de subsidios, con el objetivo de dejar atrás el modelo estatista defendido por el MAS.

Mientras Doria Medina insiste en impulsar una economía plenamente capitalista, Quiroga plantea un Estado promotor de la iniciativa privada, coincidiendo en la necesidad de reformas profundas para recuperar la estabilidad.

Freddy Millán, ingeniero residente en Santa Cruz, resume el sentir popular: “La mayoría quiere cambio, estamos cansados de este socialismo que no soluciona la crisis ni genera progreso”.

La izquierda, que conquistó la presidencia en 2006 con Evo Morales, atraviesa su peor momento electoral. Ninguno de sus aspirantes logró superar cinco por ciento de respaldo en los sondeos.

La fractura entre Morales y Luis Arce debilitó al MAS y multiplicó divisiones internas. La renuncia de Eva Copa y la baja intención de voto reflejan el declive.

El pasado de Bolivia explica este presente convulso: desde la Guerra del Agua en 2000 hasta la Guerra del Gas en 2003, las movilizaciones sociales forjaron nuevos liderazgos opositores.

Los resultados preliminares se difundirán esta noche con base en 80 por ciento de actas escrutadas, en un proceso vigilado estrechamente tras el polémico antecedente electoral de 2019.