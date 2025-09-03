Lisboa: Tres muertos y varios heridos al derrumbarse teleférico

Lisboa: Se teme haya personas atrapadas. Veintena de personas resultaron heridas en accidente de vagón similar a tranvía

Regeneración, 3 de septiembre 2025– Al menos tres personas murieron y unas 20 resultaron heridas cuando el histórico teleférico Gloria de Lisboa descarriló y se estrelló, confirmaron las autoridades.

Estado crítico

Entre los heridos, tres se encuentran en estado crítico.

Un video del lugar mostró los restos del vagón, similar a un tranvía, que transporta pasajeros por una empinada ladera en la capital portuguesa.

Esto sucedió mientras los equipos de rescate trabajaban para rescatar a las personas.

El presidente Marcelo Rebelo de Sousa expresó sus condolencias por la tragedia y expresó esperanza de que los investigadores determinen rápidamente las causas del accidente.

Elevador da Gloria

La línea Gloria, inaugurada en 1885, conecta la Plaza de los Restauradores, en Lisboa centro, con el Bairro Alto, un popular centro de ocio nocturno.

Operado por la empresa de transporte municipal Carris, el teleférico funciona con un sistema de cables propulsado por motores eléctricos.

Dos vagones que se desplazan en direcciones opuestas por dichos cables.

Según CNN Portugal, el vagón inferior de los dos aparentemente evitó daños, aunque los pasajeros aparentemente tuvieron que salir por sus ventanas durante el caos.

Mientras tanto, el alcalde de Lisboa, Carlos Moedas, declaró que la ciudad estaba de luto. «Es un día muy difícil para todos», declaró a los medios.