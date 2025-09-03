Seis mil detenidos en 7 meses de operativos: Seguridad

5 mil trescientas armas y casi setenta toneladas de droga incautadas en 7 meses: Gabinete de Seguridad.

Regeneración, 3 de septiembre 2025-El Gabinete de Seguridad informó que se han asegurado cinco mil 339 armas de fuego, 931 mil 207 cartuchos de diversos calibres, 25 mil 392 cargadores, 67 toneladas de droga.

Entre ellos, 386 kilos de fentanilo, cuatro mil 644 vehículos, 835 inmuebles y se detuvo a seis mil 863 personas.

Tijuana

En Tijuana, Baja California, se aseguraron 14 kilos de metanfetamina, dos equipos de geolocalización y un vehículo.

En otra acción, se detuvo a un hombre, los uniformados hallaron dos armas de fuego y tres cargadores.

Asi como 48 cartuchos, 60 kilos de marihuana, un vehículo y un inmueble.

Estados

En Santa Catarina, Nuevo León, con apoyo de un binomio canino, se encontraron 10 kilos de marihuana.

En Cosalá, Sinaloa, los efectivos localizaron e inhabilitaron un área de concentración de material diverso para la fabricación de drogas sintéticas.

Se incautaron 540 litros de sustancias para la elaboración de metanfetamina. La afectación económica a la delincuencia organizada es de 11 millones de pesos.

En Ciudad Obregón, Sonora, aprehendieron a una persona.

Se aseguró un arma larga, cinco cargadores, 32 cartuchos, 37 ponchallantas, 15 dosis de cristal y un kilo de marihuana.

Cuatro personas capturadas en Navolato, se incautaron cinco armas, 40 cargadores, cuatro chalecos tácticos con placas, dosis de cocaína, cristal, marihuana y un vehículo.

En distintos municipios, se detuvo a seis personas, se aseguraron 33 envoltorios con marihuana.

92 dosis de metanfetamina, un arma larga, un cargador, 14 cartuchos y un vehículo también fueron incautados.