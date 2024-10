🇵🇸🌎👉Una niña palestina que no tiene un año, en la Franja de Gaza perdió a su madre y padre en un abrir y cerrar de ojos.

Hoy deambula por las calles Y barrios de Gaza completamente destruidos.



Esto no es una guerra, Es GENOCIDIO



No dejemos de hablar de Palestina pic.twitter.com/Eo5EXve7qs