Lluvias extraordinarias: Restablecido 99.8% de electricidad

Abiertos 360 caminos. 342 mil despensas entregadas, 333 mil vacunas aplicadas. 92 mil viviendas afectadas por lluvias en 119 municipios

Regeneración, 24 de octubre de 2025. En redes destacan que se avanzan labores de limpieza y se han entregado 36 mil 358 apoyos a la población afectada por las lluvias.

Cabe destacar que se trata de un primer apoyo de emergencia, al que se suman tanto en especie como despensas, así como posteriores apoyos según el grado de afectación de las viviendas.

Lluvias

Cabe destacar que se trata de los primeros apoyos de 20 mil pesos, así como dos vales de despensa y uno de enseres.

En tanto que en el caso de la entrega del primer apoyo en Hidalgo inicia el 25 de octubre

Además, se destaca que son 53 mil 215 servidores públicos trabajando en la emergencia del Gobierno de México y de gobiernos estatales

Se ha restablecido el paso en 202 localidades con la apertura de 360 caminos en carreteras estatales; se tiene un avance del 99.82 en el suministro eléctrico.

Asimismo, se han atendido mil 206 escuelas de mil 394 afectadas; se han entregado 342 mil 672 despensas y aplicado 333 mil 811 vacunas.

Datos

El portal del gobierno de Sheinbaum informó que se ha restablecido el paso en 202 localidades de un total de 288.

Esto, con la liberación de 360 caminos de la Red Estatal y Caminos Alimentadores en Veracruz, Puebla, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí.

Por otra parte, al 23 de octubre, la Secretaría de Bienestar ha entregado, a 13 días del fenómeno meteorológico, 36 mil 358 apoyos de 20 mil pesos.

Como se indica arriba, así como dos vales de despensa y uno de enseres, a personas afectadas por las lluvias extraordinarias en Veracruz, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí.

Sheinbaum

La presidenta de México resaltó que a todas las zonas afectadas se ha llegado con despensas y apoyo.

“A todos los lugares se ha llegado con despensas y con apoyo, y la limpieza depende de la apertura del camino, que puedan llegar todos los equipos y después ya vienen todos los apoyos”.

Desde Palacio Nacional, explicó que de acuerdo con el Censo de Bienestar se determinarán los próximos apoyos del Gobierno de México.

Esto es, dijo, para viviendas de afectaciones menores se otorgarán 25 mil pesos y para afectaciones mayores será de 70 mil pesos.

En tanto que la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) revisará las viviendas con pérdida total para determinar qué zonas requieren reubicarse, tarea que comenzó desde ayer.

E incluso, detalló que para la compra de enseres que serán entregados, la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, verifica el proceso de compra para que se obtengan a buen precio.

Caminos

El secretario de Infraestructura, Jesús Esteva, detalló hay 17 mil 684 elementos de su institución, Defensa y de Marina, así como de los gobiernos estatales.

Mismos que trabajan con mil 210 máquinas para la liberación de caminos y en labores de limpieza.

Puntualizó que al momento se han atendido mil 206 escuelas de mil 394 que resultaron afectadas.

Se han entregado 342 mil 672 despensas y aplicado 333 mil 811 vacunas. Y señaló que en total hay 53 mil 215 servidores públicos trabajando en la emergencia, dijo.

La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, informó que, al 23 de octubre, hay 92 mil 24 viviendas censadas en 119 municipios: 54 mil 388 en Veracruz, 13 mil 673 en Hidalgo, 11 mil 513 en Puebla, 9 mil 985 en San Luis Potosí y 2 mil 465 en Querétaro.

Señaló que, mañana 25 de octubre, comenzará en Hidalgo la entrega de los primeros apoyos de 20 mil pesos, así como de dos vales de despensa y uno de enseres.

Electricidad

La directora general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Emilia Calleja, detalló avance de 99.82 % en el restablecimiento del suministro eléctrico.

Y es que en San Luis Potosí se alcanzó el 100% desde el 11 de octubre, en Querétaro desde 16 de octubre, en Puebla desde el 21 de octubre, en Veracruz el 23 de octubre.

Sin embargo, aclaró, en el caso de Hidalgo se tiene un 99%, quedando 466 usuarios afectados por atender.