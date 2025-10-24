Trump con histórica baja calificación en materia económica

Trump con peores números en el caso de las encuestadoras CNBC y Quinnipiac, con -13 y -19% de aprobación, respectivamente

Regeneración, 24 de octubre 2025– Harry Enten, el principal analista de datos de CNN, presentó una sombría evaluación de la aprobación de Trump en la economía. “Trump está teniendo una pésima impresión en la mente del pueblo estadounidense”, dijo Enten, de 37 años.

Trump's economic policies are so good, he actually broke his own lowest ever approval rating on his handling of the economy!



He previously held the all-time lowest economic approval rating in history during his first time.



Great job to everyone who voted for this POS.… pic.twitter.com/aGGXHUqBMZ — Feisty is proud to be a Democrat! (@FeistyLibLady) October 24, 2025

Nuevos mínimos

“Estamos hablando de nuevos mínimos. Él mismo se ha impuesto nuevos mínimos”, afirmó el analista.

A pesar de las reiteradas alardes de Trump sobre la economía, su manejo de la misma se encuentra en cifras históricamente bajas en las encuestas.

Enten señaló que Trump obtuvo sus peores números hasta el momento con las encuestadoras CNBC y Quinnipiac, ya que obtuvo -13 y -19, respectivamente.

“Trump está en el punto más bajo de su historia en cualquiera de sus dos mandatos”, dijo.

Al ampliar la imagen para ver cómo se comparaba a Donald con otros presidentes, el pronóstico de Enten fue aún peor.

“[Trump] no solo se está autodestruyendo con mínimos históricos”, dijo.

“Este es el nivel más bajo para cualquier presidente en este momento, ya sea en una presidencia o en un segundo mandato”.

(Cabe destacar que esta estadística solo se registra desde 1977).

CNN reports Trump’s economy is now at its lowest approval in U.S. history for any sitting president.



Quinnipiac has him at –19, CNBC at –13, marking record-breaking disapproval not just for his presidency, but for any president at this stage of a term. pic.twitter.com/4wC6YBhlxk — Brian Allen (@allenanalysis) October 23, 2025

Fox News

Incluso las encuestas del canal derechista Fox News muestran que la economía del presidente Donald Trump no está siendo bien recibida por la mayoría de los estadounidenses.

Los estadounidenses han estado desanimados por la economía de Trump durante meses.

Las encuestas indican que los estadounidenses discrepan de las reiteradas alardes de Trump sobre una economía próspera.

También sugieren que están sintiendo la presión económica que muestran las estadísticas, y que los propios asesores económicos presidenciales reconocen.

Trump se ha jactado repetidamente de que su administración ha «derrotado la inflación», cuando esta se encuentra prácticamente en la misma cifra que cuando asumió el cargo.

Ha afirmado que los precios de los alimentos están bajando, cuando solo han subido durante su administración, en gran parte gracias a su política arancelaria.

Aranceles

De hecho, muchos problemas de la economía estadounidense están relacionados con los aranceles de Trump.

Por ejemplo, estos aranceles maltrataron a los productores de soja estadounidenses.

Esto es ya que China, el anterior mayor importador de soja estadounidense, trasladó su negocio a Argentina después de que Trump impusiera aranceles absurdos a China.

China eligió Argentina porque, tras el rescate de Estados Unidos al país sudamericano con 20 000 millones de dólares, logró reducir los precios de la soja.

El caos provocado por los aranceles también frenó el crecimiento del empleo en Estados Unidos.

Incertidumbre

La semana pasada, Stephen Miran, miembro de la junta de la Reserva Federal elegido admitió que la incertidumbre sobre la política monetaria llevó a las empresas a posponer la inversión en nuevas contrataciones.

«Mientras se negociaban esos acuerdos y la gente esperaba a ver cómo se desenvolverían las tasas arancelarias…

…no me sorprendería que la gente postergara la toma de algunas decisiones», dijo en el Foro Invest in America de CNBC.

La Casa Blanca se mostró más optimista ante los diversos números negativos relacionados con la opinión de los estadounidenses sobre la economía de Trump.

Agenda

“La agenda económica del presidente Trump ha controlado la crisis inflacionaria de Joe Biden;

Ha generado un crecimiento salarial real y ha asegurado billones de dólares en inversiones para la creación y contratación de empleo en Estados Unidos”;

Declaró el portavoz de la Casa Blanca, Kush Desai.

“Esta misma agenda política impulsó un crecimiento histórico en empleos, salarios y economía durante el primer mandato del presidente Trump.

Los estadounidenses pueden estar seguros de que, a medida que esta agenda siga vigente en su segundo mandato, lo mejor está por venir”.

Los nuevos mínimos en las encuestas sobre la economía forman parte de una tendencia brutal en las encuestas a favor de la administración Trump.

Los estadounidenses detestan diversos aspectos de la administración, como el desmantelamiento del Ala Este por parte de Trump , la dirección del país y al propio Trump .