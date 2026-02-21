Operativo aéreo y terrestre en Mocorito y Badiraguato, Sinaloa

Se comunicó que un helicóptero de las fuerzas armadas abrió fuego contra un objetivo terrestre y se escucharon varias explosiones

Regeneración, 20 de febrero de 2026– En la mañana del jueves 19 de febrero, se llevó a cabo un extenso operativo de seguridad, tanto en tierra como en aire, llevado a cabo por integrantes de la Secretaría de Marina Armada de México en diferentes comunidades montañosas de los municipios de Mocorito y Badiraguato.

Vuelos

Según informes, los vuelos comenzaron alrededor de las 11:00 en lugares como El Platanar, La Morita, La Vainilla, El Carrizo y Batacomito.

Testigos del lugar mencionaron que un helicóptero habría disparado contra objetivos que se movían por caminos rurales.

Asimismo, se reportó que varios vehículos supuestamente fueron quemados durante la operación.

Operativo

Durante el operativo, se notó la presencia de numerosas unidades oficiales, algunas con armamento pesado.

En la intersección de la Carretera Internacional Federal 15 libre y la ruta estatal que va hacia Badiraguato también se observó a personal militar.

Hasta ahora, se ha confirmado el hallazgo de por lo menos dos vehículos completamente quemados en caminos locales.

Persecuciones

Además, se mencionaron persecuciones y disparos de armas hechas desde las aeronaves oficiales.

Hasta este momento, las autoridades responsables no han proporcionado información sobre detenciones o personas fallecidas.

Ni acerca de la incautación de armas o elementos ilegales.