Narges Mohammadi: Inconsciente por más de una hora en prisión

Mohammadi está en la prisión de Zanjan en Irán y no recibe atención médica adecuada. Activistas solicitan su liberación por razones médicas

Regeneración, 8 de abril 2026– La Coalición por la Libertad de Narges dio a conocer un comunicado donde manifiesta su profunda inquietud por la salud de Narges Mohammadi y el rechazo a proporcionarle atención médica independiente, según los últimos reportes de Irán.

Visita

El 29 de marzo, el abogado de Mohammadi, junto con un familiar, tuvo la oportunidad de visitarla en la prisión de Zanjan, aunque bajo estricta vigilancia.

Su salud era muy frágil: se la vio pálida, cansada y con una marcada pérdida de peso.

El Comité Directivo de la coalición afirmó: “La vida de Narges Mohammadi corre peligro inminente.

Hacemos un llamado a las autoridades iraníes para que le proporcionen atención médica urgente y le otorguen un permiso médico inmediato.

La violación del principio de separación de delitos, al mantenerla junto a personas condenadas por delitos violentos a pesar de su grave enfermedad cardíaca y sus recientes traumatismos…

Condiciones de guerra

…sumada a las condiciones de guerra y las explosiones que amenazan la vida de las personas presas, agrava esta situación.

También solicitamos la liberación inmediata por razones humanitarias de defensores de derechos humanos, escritores y periodistas encarcelados.

En estas condiciones, su seguridad solo puede garantizarse fuera de prisión, y la legislación iraní contempla su liberación temporal en tiempos de guerra”.

El 24 de marzo, Mohammadi fue hallada inconsciente en su cama, posiblemente debido a un infarto.

Más de una hora inconsciente

De acuerdo con sus compañeras de celda, permaneció así por más de una hora, con los extremidades frías y entumecidas.

Luego fue llevada a la enfermería del ala femenina, donde le dieron medicamentos para que despertara.

A pesar de la gravedad de la situación y de los posibles signos de un infarto, las autoridades se negaron a trasladarla a un hospital o permitir que la examinen especialistas.

Adicionalmente, Mohammadi sufre intensos dolores de cabeza continuos, náuseas, visión doble y pérdida de la vista, lo que le dificulta leer.

Síntomas

Estos síntomas comenzaron después de su violenta detención el 12 de diciembre de 2025 en Mashhad, donde recibió múltiples golpes en la cabeza.

El fiscal de Zanjan ha limitado sus comunicaciones a llamadas de menos de tres minutos solo con sus hermanos, prohibiendo el contacto con su abogado.

Además, todas las visitas se realizan bajo la supervisión de las autoridades, lo que representa una infracción de sus derechos.

El 10 de febrero de 2026, Mohammadi fue trasladada de nuevo a la prisión de Zanjan.

Narges Mohammadi

Narges Mohammadi es una activista de derechos humanos, escritora y periodista iraní que ha pasado más de diez años en prisión.

Ha sido galardonada con numerosos premios internacionales por su trabajo, incluyendo el Premio Nobel de la Paz 2023.

El Premio Mundial de la Libertad de Prensa UNESCO/Guillermo Cano 2023, el Premio PEN/Barbey a la Libertad de Expresión 2023 y el Premio Reporteros Sin Fronteras al Valor 2022.

El Comité Directivo de la Coalición por la Libertad de Narges está integrado por la Fundación Narges, PEN America, Reporteros Sin Fronteras y Front Line Defenders.