Localizan sin vida al último atrapado en la mina Santa Fe

Después de 33 días de esfuerzos, encontraron sin vida al último minero atrapado en la mina Santa Fe, en Sinaloa

Regeneración, 27 de abril 2026– La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) comunicó que, cerca de las 6:30 de la mañana, fue hallado sin vida el cuarto y último operario que seguía atrapado en la mina Santa Fe, tras un proceso de búsqueda que duró 33 días.

Anuncio oficial

Según el anuncio oficial publicado en las redes sociales de la CNPC, el descubrimiento fue posible después de «33 días de trabajo constante de 389 miembros».

Estos rescatistas son de diferentes instituciones, tanto federales como estatales, o del equipo de la mina.

El Comando Unificado especificó que el minero fue reconocido como Leandro Isidro Beltrán Reséndiz, de 54 años y originario de Zimapán, Hidalgo.

De acuerdo con la información oficial, su ubicación se produjo a las 2:15 horas del Pacífico (3:15 horas del centro del país).

Acciones

Esto formó parte de las acciones derivadas del colapso que ocurrió el 25 de marzo.

Tras el hallazgo, las autoridades informaron que notificaron a la Fiscalía General del Estado de Sinaloa para comenzar los trámites necesarios.

En el lugar, los equipos de rescate esperan a peritos estatales para seguir con el proceso según los protocolos técnicos y legales establecidos.

“Se ha notificado a la Fiscalía General del Estado de Sinaloa para iniciar los protocolos de recuperación.

Finaliza la búsqueda en la mina Santa Fe en Sinaloa tras el derrumbe del 25 de marzo. 👷‍♂️💔



Autoridades recuperaron el cuerpo del último minero atrapado. En total, dos trabajadores fueron rescatados con vida y dos fallecieron. Una tragedia que nos invita a reflexionar sobre los… pic.twitter.com/MC6n0tKiJW — Centro Informativo Querétaro (@CIQueretaro) April 27, 2026

Proceso

En la ubicación, los equipos especializados de búsqueda están a la espera de los peritos estatales para llevar a cabo el proceso.

De acuerdo con los requisitos técnicos y legales que se necesitan,” afirmó la CNPC.

Además, se indicó que el personal ya se prepara para elevar el cuerpo a la superficie una vez finalizadas las diligencias periciales.

Las tareas de búsqueda y rescate fueron coordinadas entre elementos de varias dependencias.

Dependencias

Entre ellas están la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar) y la misma CNPC, vinculada a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

También participaron la Comisión Federal de Electricidad (CFE), autoridades del gobierno de Sinaloa y trabajadores de la mina.

La CNPC resaltó que “estas acciones de localización se han logrado gracias al esfuerzo conjunto y estratégico” de todas las instituciones que colaboraron en el operativo.

Acompañamiento

El Gobierno de México y las autoridades locales reafirmaron su compromiso de dar acompañaimiento a la familia de Leandro Isidro Beltrán Reséndiz en este proceso.

Con este hallazgo se dan por concluidas las labores de búsqueda de los cuatro trabajadores que quedaron atrapados tras el derrumbe en la mina Santa Fe el 25 de marzo.