Padres y D-backs llenan el Harp Helú en dos días de fiesta

La afición en CDMX es fiel a los Padres, quienes ganaron el sábado 6-4; las Serpientes empataron la serie al ganar el domingo 12 a 7

Regeneración, 27 de abril 2026– La MLB ha vuelto a CDMX para quedarse. En un espléndido fin de semana, los Arizona Diamondbacks y los San Diego Padres protagonizaron un enfrentamiento directo en la División Oeste, con un resultado de un juego para cada equipo.

MLB PARTY HITS MEXICO 🇲🇽⚾️



Fans at the Padres vs D-backs game in Mexico City turned the stadium into a full-on party, dancing and singing all night 🔥#MLB #Padres #Dbacks #Baseball #Mexico pic.twitter.com/oOpJaJMoer — MARCA in English 🇺🇸 (@MARCAinENGLISH) April 27, 2026

Domingo 26 de abril

Durante la jornada de Grandes Ligas del domingo, los D-backs vencieron a unos Padres que no pudieron reaccionar pese a contar con el respaldo de la afición.

Esto se sumó a una actuación sobresaliente de los jugadores de Arizona.

Manny Machado inició el encuentro con un hit que llegó hasta el bullpen de Arizona, lo que hizo que el público creyera en una nueva victoria.

San Diego dominó desde la primera hasta la tercera entrada, donde anotaron un par de carreras más gracias al dominicano Miguel Andújar.

Cambio

Incluso en la quinta entrada, los Padres parecían estar en camino a la victoria con otro jonrón de Machado; sin embargo, la situación cambió drásticamente después.

José Fernández disparó una bola que ayudó a que Arizona empezara su remontada.

En la desafortunada séptima entrada, el juego dio un giro inesperado, ya que las serpientes lograron anotar hasta seis carreras, comenzando con un grand slam de Tim Tawa.

Finalmente, Ketel Marte e Ildemaro Vargas acabaron con las esperanzas de la afición mexicana, que deseaba una segunda victoria para los Padres.

Ildemaro Vargas (AZ) guides a 360 ft HR off a sinker from Michael King.



Bot 6th | Dbacks 2, Padres 7 pic.twitter.com/uhYIVBIOaC — Barreled (@barreled_usa) April 26, 2026

Marcador

El marcador final fue de 12 carreras a 7, en favor de las Serpientes de Arizona.

Una vez más, el evento de Grandes Ligas en suelo mexicano resultó un éxito rotundo.

Los aficionados y el juego generaron mucho entusiasmo en el regreso de la MLB a México, lo que podría llevar a una relación más duradera.

El Estadio Alfredo Harp Helú resonó con el grito de «¡aquí estamos!».

FINAL: #Padres 6-4 #Dbacks



Padres take the first of two in Mexico thanks to Gavin Sheets and Mason Miller records another save. They move to 10 games above .500 at 18-8 pic.twitter.com/xat3I9Cf5R — Carlos (@LFGPads19) April 26, 2026

Sábado 25 de abril

El equipo de los Padres de San Diego parecía ser local en la Ciudad de México, respaldado por una gran afición.

Tal como se anticipaba, la novena saltó al estadio Alfredo Harp Helú el sábado con su camiseta morada conmemorativa en honor a la cultura mexicana.

Desde su presentación en redes sociales semanas atrás, el jersey conmemorativo de los Padres ha tenido una gran aceptación dentro y fuera del campo.

La novena de los frailes llegó a su segundo partido en México vistiendo colores morado, azul y naranja, y derrotó 6 a 4 a Arizona Diamondbacks .

Tributo

El uniforme de los frailes rinde tributo a la cultura mexicana, principalmente al Día de Muertos.

Los Padres no solo sobresalieron por su desempeño en el juego, sino que también brillaron en las gradas, sintiéndose en casa gracias al apoyo del público local.

Como se esperaba, la altitud de la CDMX influyó en el espectáculo del último fin de semana de abril.

Tanto los Padres como los D-backs ofrecieron un gran número de carreras, además de varios jonrones que hicieron que el público se pusiera de pie.

Séptima entrada de pesadilla para los Diamondbacks 🐍⚾️



Padres viene de atrás y anota cuatro carreras para poner la pizarra 5-4. pic.twitter.com/E5u1CAN4pG — Universal Deportes (@UnivDeportes) April 26, 2026

Celebración

El enfrentamiento entre los equipos del Oeste de la Liga Nacional de la MLB se convirtió en una celebración total para los aficionados del béisbol.

Asimismo, representa el retorno de la MLB a un país que busca afirmarse como uno de los principales seguidores del deporte.