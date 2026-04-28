Cae «El Jardinero», posible sucesor de «El Mencho» en el CJNG

Harfuch mencionó que «El Jardinero» tiene orden de captura en México y también es solicitado por las autoridades estadounidenses

Regeneración, 27 de abril 2026– En una operación diseñada, desarrollada y llevada a cabo por la Secretaría de Marina (Semar) y sus Fuerzas Especiales, se logró la detención de una persona que era considerada uno de los posibles sucesores de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes «El Mencho».

Órden de captura

El secretario de Seguridad destacó que «El Jardinero» tiene una orden de captura en México y también es demandado por las autoridades de Estados Unidos para su extradición.

Por su captura, el gobierno de Estados Unidos ofrecía una recompensa de cinco millones de dólares.

García Harfuch expresó su agradecimiento a los hombres y mujeres de la Semar, resaltando su valentía, disciplina y compromiso durante esta operación.

Originario de Huetamo, Flores Silva fue responsable de la seguridad del abatido líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera “El Mencho”.

Nayarit

Se encargó posteriormente del estado de Nayarit como responsable de la producción y transporte de drogas sintéticas hacia Estados Unidos.

De acuerdo con las autoridades mexicanas, “El Jardinero” se desplaza entre los estados de Jalisco y Nayarit, manejando laboratorios de narcóticos para la producción de metanfetaminas.

La Administración para el Control de Drogas (DEA) señala que a Flores Silva también se le conoce con los siguientes alias:

Alias

Gabriel Raigosa Plascencia

El Bravo 2

El Comandante

Audi

Mata Jefes

En su página web, la agencia estadounidense indica que se le busca por delitos federales como la conspiración para distribuir cocaína o heroína para su ingreso a Estados Unidos.

Seis aspectos

Víctor Sánchez, experto en seguridad pública, mencionó en su perfil de X seis aspectos relevantes sobre la captura de Audias Flores Silva: