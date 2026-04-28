Cae «El Jardinero», posible sucesor de «El Mencho» en el CJNG

Harfuch mencionó que «El Jardinero» tiene orden de captura en México y también es solicitado por las autoridades estadounidenses
Regeneración, 27 de abril 2026– En una operación diseñada, desarrollada y llevada a cabo por la Secretaría de Marina (Semar) y sus Fuerzas Especiales, se logró la detención de una persona que era considerada uno de los posibles sucesores de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes «El Mencho».
Órden de captura
El secretario de Seguridad destacó que «El Jardinero» tiene una orden de captura en México y también es demandado por las autoridades de Estados Unidos para su extradición.
Por su captura, el gobierno de Estados Unidos ofrecía una recompensa de cinco millones de dólares.
García Harfuch expresó su agradecimiento a los hombres y mujeres de la Semar, resaltando su valentía, disciplina y compromiso durante esta operación.
Originario de Huetamo, Flores Silva fue responsable de la seguridad del abatido líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera “El Mencho”.
Nayarit
Se encargó posteriormente del estado de Nayarit como responsable de la producción y transporte de drogas sintéticas hacia Estados Unidos.
De acuerdo con las autoridades mexicanas, “El Jardinero” se desplaza entre los estados de Jalisco y Nayarit, manejando laboratorios de narcóticos para la producción de metanfetaminas.
La Administración para el Control de Drogas (DEA) señala que a Flores Silva también se le conoce con los siguientes alias:
Alias
- Gabriel Raigosa Plascencia
- El Bravo 2
- El Comandante
- Audi
- Mata Jefes
En su página web, la agencia estadounidense indica que se le busca por delitos federales como la conspiración para distribuir cocaína o heroína para su ingreso a Estados Unidos.
Seis aspectos
Víctor Sánchez, experto en seguridad pública, mencionó en su perfil de X seis aspectos relevantes sobre la captura de Audias Flores Silva:
- Es el segundo golpe consecutivo a la cúpula del CJNG, debilitando así la organización.
- Estableció vínculos con Los Chapitos, por lo que será más complicado dialogar con ellos.
- Tenía un papel importante en los procesos de expansión del CJNG, afectando especialmente las operaciones en Guerrero, Nayarit y Guanajuato.
- Era clave en la producción de drogas sintéticas, especialmente fentanilo.
- Su arresto generará temor interno sobre quién será el siguiente objetivo.
- No se puede descartar que la propia cúpula del CJNG lo haya entregado para eliminar a un competidor interno.