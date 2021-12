Lucía Méndez fue motivo de las críticas en redes sociales tras hablar de su experiencia tomando vinos

La cantante también inspiró a los usuarios para realizar memes

Regeneración, 2 de diciembre de 2021. La actriz Lucía Méndez causó controversia en redes sociales tras la publicación de un fragmento de una entrevista donde la celebridad confundió un vino con la hora del día.

En redes sociales se viralizó el momento en que la cantante describía un vino que probó y que le encantó por su peculiar sabor.

El hecho se convirtió en tendencia de Twitter, por lo que las críticas de usuarios contra la actriz se pudieron leer en diversos tuits.

Lucía Méndez fue entrevistada por Matilde Obregón, cuya entrevista fue publicada en YouTube. Sin embargo, un fragmento del video fue el que comenzó a tomar protagonismo en redes.

Lo anterior se debió a que la cantante confundió un el vino joven, conocido como ‘tempranillo’ con una hora de la mañana.

La artista fue entrevistada hace un mes, durante la grabación, ella narra su experiencia al beber vino, por lo que recordó uno en especifico.

«Un vino muy bueno que me regaló una amiga, sabía riquísimo, no me sabía tan fuerte porque es así cuando yo me emborracho, cuando el vino no me sabe tanto a alcohol (…)»

«Me sabía mucho a uva porque era un vino muy joven, porque me explicó que cuando la uva es joven es menos fuerte», narró Lucía Méndez.