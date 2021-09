Un trabajador de Pemex se viralizó en redes tras responder a las críticas por su orientación sexual

El tamulipeco aseguró en sus redes estar orgulloso de lo que es

Regeneración, 9 de septiembre de 2021. Un trabajador de Petróleos Mexicanos (Pemex) se viralizó en redes sociales tras recibir críticas relacionadas con su orientación sexual.

Un joven identificado en redes sociales como ‘Palito del pan‘ se viralizó luego de que algunos cibernautas tomaran sus fotografías de redes para burlarse de él.

El hecho se registró este 6 de septiembre, cuando los administradores de una pagina de Facebook robaron las fotografías de ‘Palito del Pan‘ para burlarse de él.

Sin embargo, un día después de las burlas, el trabajador cuyo nombre real se desconoce, levantó la voz para defender su orientación sexual.

Hasta el momento se desconoce en qué sector de Pemex trabaja ‘Palito del pan‘, sin embargo su respuesta sobre las críticas causó revuelo en redes.

«El día de ayer una página de Facebook, agarro varías fotos mías y las hizo virales, la verdad eso no me molesta; lo que si vi, eran los comentarios que decían sobre mi orientación sexual», escribió vía Twitter.

Por lo anterior, ‘Palito del pan‘ aseguró que las críticas derivadas por su orientación sexual son lo de menos.

«Y pues si, soy GAY ¿y qué? Hace mucho me dejo de importar lo que diga la gente de mi.», respondió el trabajador de Pemex.

