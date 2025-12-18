Lula confirma veto a ley que rebaja penas de prisión a golpistas

Brasil: Ley retroactiva a golpistas. Pena de Bolsonaro podría reducir de 27 a 2 años 4 meses en cárcel. PSOL, PT, PSB y PCdoB impugnan

Regeneración, 18 de diciembre de 2025 -(Redacción) Este miércoles, el Congreso de Brasil dio su aprobación a una ley que disminuye las condenas a presos por intentar dar un golpe de Estado en 2022. Lula confirma veto.

La Ley de Sentencias reduciría hasta solo 16% de prisión efectiva para condenados y 20% en reincidentes.

Ley

Y es que luego de pasar por los diputados, el Senado de Brasil cambios en la sanción para quienes cometan los delitos de intento de abolición del Estado Democrático de Derecho y golpe de Estado.

La condena se basará únicamente en la pena más severa aplicada y no en la suma de todas las penas.

Así, el Proyecto de Ley de Sentencias estipula que los condenados cumplan el 16% de su condena en régimen cerrado, incluso si hay violencia.

E incluso, la progresión de la pena se reduce para reincidentes al 20% de su condena en prisión para ser elegibles.

O MBL quis destruir o Glauber Braga, mas acabou contribuindo pra ele se fortalecer como uma das principais lideranças de esquerda para os próximos anos. pic.twitter.com/YC6p6XQM8K — Vinicios Betiol (@vinicios_betiol) December 15, 2025

Anteriormente, quienes habían cometido delitos debían cumplir al menos el 30% de su condena en régimen cerrado.

Bolsonaro condenado a 27 años y tres meses de prisión por el intento de golpe de Estado, solo podrá cumplir 2 años y 4 meses de prisión en la sede de la Policía Federal.

Sin este proyecto, Bolsonaro permanecería en prisión al menos hasta 2033, – esto es, 8 años de prisión efectiva- apuntan portales brasileños.

"Con todo el respeto al Congreso, voy a vetar la ley"



Luego de que se aprobara la reducción de la pena de Jair Bolsonaro de 27 a 5 años de prisión, Lula da Silva remarcó que "las personas que han cometido crímenes contra la democracia tienen que pagar por los actos cometidos". pic.twitter.com/HHSqDeoET8 — Corta (@somoscorta) December 18, 2025

Aprobación

Dicha ley también podría otorgar libertad condicional a más de un centenar de personas implicadas en la revuelta del 8 de enero de 2023 en Brasilia a una semana después de que Lula asumiera el cargo.

En la votación, cuarenta y ocho senadores lo hicieron a favor de la reducción y veinticinco se opusieron.

BH marchando contra a anistia aos golpistas.



Rumo a praça da estação para o encerramento com o ato musical.



BRASIL CONTRA ANISTIA

POVO NAS RUAS

GOLPISTAS NA CADEIA

DEMOCRACIA SEMPRE

CONGRESSO DA IMPUNIDADE pic.twitter.com/SQDdiq0rKc — Brasil para lerdos (@brparalerdo) December 14, 2025

Por otra parte, Lula dice que predecesor debe afrontar la sentencia que le impuso la corte suprema.

Una vez que Lula ejerza el veto, el texto regresará al Congreso Nacional.

Los legisladores tienen la facultad constitucional de realizar una sesión conjunta para votar si mantienen o anulan el veto presidencial.

Sin embargo, para anularlo, se requiere una mayoría absoluta en ambas cámaras (Cámara de Diputados y Senado).

Miles

Por otra parte, miles de personas salieron a protestar el domingo contra la aprobación de esta ley, organizadas por grupos de izquierda.

Miles de brasileños se manifestaron este 14 de diciembre en distintas ciudades de Brasil contra esta ahora Ley.

De Janeiro, Brasilia y São Paulo fueron tres de las más de diez capitales donde se registraron protestas.

Bajo el lema “Congreso enemigo del pueblo”, las y los manifestantes realizaron marchas, caminatas y actos públicos.

Algunos por la mañana y otros de carácter masivo por la tarde, con la participación de figuras de la música y la cultura brasileña.

Miles de personas en Brasil marcharon contra una propuesta de ley que reduciría la condena del expresidente Jair Bolsonaro. pic.twitter.com/56ZEpoKItk — AJ+Español (@ajplusespanol) December 17, 2025

Conspiración

Bolsonaro fue declarado culpable de estar a la cabeza de una conspiración para desconocer los resultados de las elecciones de 2022, que perdió ante Lula.

La conspiración golpista incluso planeaba eliminar al entonces presidente electo Lula, pero se frustró por la falta de apoyo de los altos mandos militares.

Desde finales de noviembre, Bolsonaro cumple su condena en un pequeño cuarto de una instalación policial en Brasilia.

Fue llevado allí de forma anticipada, tras quemar la pulsera electrónica que supervisaba su arresto domiciliario preventivo.