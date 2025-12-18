Emergencia económica y social en Bolivia decreta Rodrigo Paz

Decreto 5503 elimina subsidios a los combustibles en Bolivia, alzando precios generales. La COB realiza encuentro para definir medidas

Regeneración, 18 de diciembre 2025– El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, promulgó un decreto en el que declara emergencia económica, financiera, energética y social; y dispone el fin del subsidio a hidrocarburos, estableciendo medidas para la reactivación económica y la protección de ingresos.

Rodrigo Paz, que han generado especulación, alza de precios y preocupación en la población. pic.twitter.com/w3MowWGHjX — Radio Fides Bolivia (@GrupoFides) December 18, 2025

Alza de precios

Con la eliminación de los subsidios, el precio de la gasolina especial sube a Bs 6,96 por litro y el diésel a Bs 9,80 (MX$ 18.10 y MX$ 25.50, respectivamente).

Esta medida ha generado una ola de anuncios del sector del transporte público sobre el incremento de las tarifas del público.

Una postura que ha sido cuestionada por el Gobierno que señaló que además aprobó “arancel cero” para la importación de llantas, repuestos y aceites automotores.

Según el Gobierno, los recursos liberados serán redirigidos al pago de salarios, bonos sociales y transferencias a las regiones.

La Confederación de Choferes da 24 horas al Gobierno para abrogar el decreto 5503, indica el dirigente Victor Tarqui. Acusa al Gobierno de generar confrontación entre los transportistas y la población. pic.twitter.com/6iet5wlcNB — ERBOL (@ErbolDigital) December 18, 2025

Disposiciones sociales

Entre las principales disposiciones sociales y laborales, el decreto fija un incremento del 20% del salario mínimo nacional, que pasará a Bs 3.300 (MX$ 8.598) desde enero de 2026.

Además, la Renta Dignidad aumenta a Bs 500 (MX$ 1,302) y el Bono Juancito Pinto a Bs 300 (MX$ 781).

La norma también crea un nuevo apoyo económico de Bs 200 (MX$ 521) trimestrales destinado a padres de familia que no realizan aportes al sistema de pensiones.

En el ámbito productivo y de inversiones, el Decreto 5503 introduce incentivos como estabilidad jurídica por 15 años para nuevas inversiones.

Así como la repatriación de capitales sin cargas impositivas y un proceso de desregulación administrativa.

Cambios

Entre los cambios se incluye la eliminación de autorizaciones previas para determinadas importaciones, con el objetivo de dinamizar la actividad empresarial.

La vigencia del decreto es inmediata tras su publicación oficial en la Gaceta.

Medios nacionales informaron que el documento quedó oficialmente promulgado al concluir su impresión, conforme a los procedimientos establecidos.

Analistas económicos interpretan las medidas como un giro hacia un modelo enfocado en la producción y las exportaciones.

Aunque advierten que el ajuste en los precios de los combustibles podría generar reacciones y protestas en distintos sectores.

La dirigencia del transporte sindicalizado, encabezada por la Federación Chuquiagu Marca, se ha declarado en estado de emergencia nacional. El sector otorgó un plazo de 24 horas al presidente Rodrigo Paz para derogar la medida que incrementa el precio de los carburantes pic.twitter.com/ZsS6OlsNE8 — NotiBolivia (@NotiBoliviaCom) December 18, 2025

COB definirá medidas

La Central Obrera Boliviana (COB) ha convocado a un “ampliado de emergencia” para este viernes en La Paz.

En él se analizarán y definirán medidas contra la eliminación de la subvención de los combustibles que dispuso el Gobierno de Rodrigo Paz.

El ente matriz además indicó a su dirigencia que la asistencia a este encuentro tiene carácter obligatorio debido a la “importancia” del asunto y las medidas que se adoptarán.

“Ante la cobarde conducta del Gobierno central y el atentado contra el pueblo boliviano, el Comité Ejecutivo Nacional de la Central Obrera Boliviana…

…instruye y convoca a las confederaciones, federaciones nacionales, Centrales Obreras Departamentales y Centrales Obreras Regionales…

…al ampliado nacional de emergencia a realizarse en la ciudad de La Paz”, reseña parte de la convocatoria.

Encuentro

El encuentro está programado para las 09.00 de este viernes y tiene como sede las instalaciones de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB).

El nuevo ejecutivo de la COB, Mario Argollo, advirtió en octubre que estaban “atrincherados desde los nueve departamentos”.

A la espera de las medidas que el Gobierno prepara y advirtió con movilizaciones si llegaban a “atentar” contra el bolsillo de la ciudadanía.