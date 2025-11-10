Trump indulta a Giuliani y ataca dos barcos en el Caribe

El abogado y otros acusados de anular las elecciones de 2020 son perdonados por Trump. 70 personas han muerto en ataques a barcos

Regeneración, 10 de noviembre 2025– El presidente Donald Trump ha indultado a su exabogado Rudy Giuliani, a su exjefe de gabinete Mark Meadows y a otros acusados de anular el resultado electoral de 2020, según un funcionario del Departamento de Justicia.

Indulto

Ed Martin, el abogado de indultos del gobierno, publicó en las redes sociales una proclamación firmada del indulto «total, completo e incondicional».

También nombra a Sidney Powell, una abogada que promovió falsas teorías de conspiración sobre un robo electoral, y John Eastman, otro abogado que impulsó el plan para mantener a Trump en el poder.

La proclamación, publicada en internet el domingo por la noche, dice explícitamente que el indulto no se aplica a Trump.

Los indultos presidenciales sólo se aplican a delitos federales y ninguno de los aliados de Trump fue acusado en casos federales relacionados con las elecciones de 2020.

Medida

Pero la medida subraya los continuos esfuerzos de Trump por promover la falsa idea de que las elecciones de 2020 le fueron robadas.

Esto, a pesar de que los tribunales de todo el país y otras instancias no encontraron evidencia de fraude que pudiera haber afectado el resultado.

Se suma a los indultos de los cientos de seguidores de Trump acusados de participar en el asalto al Capitolio incluidos aquellos condenados por atacar a las fuerzas del orden.

La proclamación describe los esfuerzos por procesar a quienes estuvieron involucrados en las tramas electorales…

…»como una grave injusticia nacional perpetrada contra el pueblo estadounidense» y dice que los indultos buscan impulsar «el proceso de reconciliación nacional».

Electores falsos

También fueron indultados los republicanos que actuaron como electores falsos para Trump en 2020.

Y fueron acusados en casos estatales de presentar certificados falsos que confirmaban que eran electores legítimos a pesar de la victoria de Joe Biden en esos estados.

Otra figura clave en la lista es Jeffrey Clark, un exfuncionario del Departamento de Justicia que defendió los esfuerzos de Trump para impugnar su derrota electoral.

Trump mismo fue acusado de cargos graves por tratar de anular su derrota electoral de 2020.

Pero el caso presentado por el fiscal especial del Departamento de Justicia, Jack Smith, fue abandonado en noviembre tras la victoria de Trump sobre la demócrata Kamala Harris.

Esto se debió a la política del departamento de no procesar a presidentes en funciones.

Co-conspiradores

Giuliani, Powell, Eastman y Clark fueron presuntos co-conspiradores en el caso federal presentado contra Trump, pero nunca fueron acusados de delitos federales.

Meadows, Giuliani y otros nombrados en la proclamación habían sido acusados por fiscales en Georgia, Arizona, Michigan, Nevada y Wisconsin por las elecciones de 2020.

Pero los casos se han estancado o están avanzando lentamente.

Un juez en septiembre desestimó el caso de Michigan contra 15 republicanos acusados de intentar certificar falsamente a Trump como el ganador de las elecciones en ese estado.

Giuliani, exalcalde de la ciudad de Nueva York, fue uno de los defensores más vocales de las afirmaciones infundadas de Trump sobre fraude electoral.

Inhabilitado

Desde entonces, ha sido inhabilitado en Washington, D.C., y Nueva York por su defensa de las falsas afirmaciones.

Además, perdió un caso de difamación de 148 millones de dólares presentado por dos ex trabajadores electorales de Georgia cuyas vidas fueron trastornadas por las teorías de conspiración que promovió.

Eastman, exdecano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chapman en el sur de California, fue un asesor cercano de Trump tras las elecciones de 2020.

Escribió un memorando que describía los pasos que el vicepresidente Mike Pence podría tomar para detener el conteo de votos electorales…

…mientras presidía la sesión conjunta del Congreso el 6 de enero, en que debía certificar la victoria de Biden.

Dos ataques más en el Caribe

Por otra parte, fuerzas estadounidenses atacaron dos barcos de presunto narcotráfico frente a las costas de Sudamérica;

El ataque mató a seis personas, según declaró el secretario de Defensa de la administración Trump, Pete Hegseth.

Desde principios de septiembre, más de 70 personas han muerto en ataques estadounidenses en el Caribe y el Pacífico.

“Ayer, por orden del presidente Trump, se llevaron a cabo dos ataques cinéticos letales contra dos embarcaciones operadas por organizaciones terroristas designadas”, dijo Hegseth.

Añadió en una publicación en X: “Ambos ataques se realizaron en aguas internacionales y había 3 narcoterroristas varones a bordo de cada embarcación.

6 fallecidos

Los 6 murieron. Ninguna fuerza estadounidense resultó herida.

Bajo el mandato del presidente Trump, estamos protegiendo la patria;

Y matando a estos terroristas del cártel que desean dañar a nuestro país y a su gente”.

Sin embargo, Washington aún no ha hecho pública ninguna prueba concreta de que sus objetivos estuvieran traficando narcóticos o representaran una amenaza para Estados Unidos.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha calificado los ataques estadounidenses como una violación del derecho internacional de los derechos humanos.

Venezuela afirma que son ilegales, equivalen a asesinato y son una agresión contra el país soberano sudamericano.