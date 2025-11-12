Magisterio Decidirá Ascensos Tras Consulta y Nueva Ley

Consulta nacional «escuela por escuela» para que magisterio decida ascensos, plazas y promociones. Con Sheinbaum 212 mil plazas a maestros

Regeneración, 12 de noviembre de 2025.– La Secretaría de Educación Pública (SEP) prepara una reforma clave. El magisterio decidirá su nuevo sistema de plazas y ascensos. Mario Delgado Carrillo, titular de la SEP, lo reveló ante el Senado de la República.

El objetivo central es claro: desaparecer la cuestionada Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (Usicamm). Esta unidad ha sido criticada por su opacidad y manejo burocrático.

Durante la comparecencia de @mario_delgado, titular de la @SEP_mx, el senador y Srio. Gral. del #SNTE, Mtro. Alfonso Cepeda, insistió en la desaparición de @USICAMM_OFICIAL, en mejores salarios y más recursos para capacitación, actualización y superación profesional de docentes. pic.twitter.com/mzQUX7QJc5 — SNTE Nacional (@SnteNacional) November 11, 2025

Consulta Democrática

«Algo que desprestigiaba mucho a la Usicamm era el tema de los cambios de centros de trabajo,» dijo Delgado Carrillo. Este desmantelamiento cumple una «promesa de la Presidenta.»

No obstante, la decisión del reemplazo no vendrá de la cúpula del gobierno. Se realizará una consulta democrática a nivel nacional. La votación se efectuará en cada plantel, «escuela por escuela», detalló el funcionario.

Los propios maestros elegirán su nuevo modelo de carrera. Posteriormente, la SEP planteará la determinación al Congreso para crear una nueva ley.

En efecto, el proceso buscará la absoluta transparencia. La SEP entregó 211 mil plazas durante este año de gestión. También gestionó 73 mil cambios de adscripción sin que hubiera ninguna queja.

Delgado Carrillo destacó el avance en la transparencia de estos movimientos internos.

🎓👩‍🏫 ¡Atención, maestras y maestros! 👨‍🏫📢



Les compartimos el recurso destinado al programa de promoción horizontal 2025 📈💲



En las imágenes podrás consultar:

✅ El presupuesto por entidad federativa y grupo.

✅ El detalle por grupo.

✅ Una comparativa con los presupuestos de… pic.twitter.com/nVTP1oFTQl — USICAMM (@USICAMM_OFICIAL) October 27, 2025

Aumento salarial

«Pero eso no es suficiente,» añadió el Secretario ante las senadoras. Los docentes recién autorizaron un aumento salarial del 10%, llegando a 18 mil 700 pesos mensuales.

Así pues, el futuro del magisterio está en las aulas. Serán los maestros quienes definan su relación laboral con el Estado.

«El sustituto de la Usicamm no lo determinará la SEP o el gobierno,» aseveró el titular de la dependencia.

Mensaje de la secretaria de Gobernación ante las advertencias de movilizaciones y bloqueos de la #CNTE pic.twitter.com/mbqQSpfbYB — Gobernación (@SEGOB_mx) November 12, 2025

Finalmente, la promesa de autonomía pasa del discurso a un nuevo proceso. El magisterio debe asegurar que se cumpla cabalmente lo votado en las bases.