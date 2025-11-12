Coloso Nuclear de EE.UU Irrumpe en el Caribe

El portaviones nuclear de EE.UU, el USS Gerald R. Ford, el más grande del mundo, llega al Caribe. Tensión geopolítica con Venezuela
Regeneración, 12 de noviembre de 2025.– El buque de guerra más grande del planeta se instala en el Caribe. Se trata del USS Gerald R. Ford (CVN-78). Su despliegue ocurre en medio de una escalada de tensión con Venezuela.
Este gesto subraya la política de fuerza de Donald Trump en la región. El portaviones opera con propulsión nuclear y tiene una eslora de 337 metros. Puede albergar más de 90 aeronaves en su cubierta de vuelo.
Además, el «Ford» no viaja solo. Lo acompaña un formidable grupo de ataque. Este incluye destructores, cruceros de misiles y submarinos de ataque. Este despliegue militar busca mostrar músculo a cualquier adversario.
Presión directa
El objetivo oficial de esta misión es la disuasión. De hecho, también se menciona la necesidad de asegurar la estabilidad regional. La presencia del buque es una presión directa sobre el régimen de Nicolás Maduro.
El USS Gerald R. Ford ha estado muy activo en los últimos años. Ha participado en operaciones en el Mediterráneo y el Mar de China Meridional. Ha sido un «instrumento de poderío» en zonas de conflicto.
Amenaza imperialista
Las fuerzas armadas de Estados Unidos intensificaron sus ataques. Las operaciones se enfocaron en embarcaciones de presunto narcotráfico. Esto sucedió en el Mar Caribe y el Pacífico Oriental.
Hasta ahora se reportan 17 operaciones militares. Dichas acciones resultaron en la muerte de al menos 76 personas. El gobierno calificó a estas personas como «narcoterroristas».
El gobierno de Venezuela ha respondido inmediatamente al despliegue. Diosdado Cabello, un alto funcionario chavista, calificó la acción como una «amenaza imperialista». Citó que es una «grave provocación a la soberanía venezolana.»
En consecuencia, Maduro ordenó aumentar la vigilancia marítima y aérea. La presencia del portaviones ha incrementado la alerta militar en Caracas. La región se mantiene expectante ante cualquier movimiento.