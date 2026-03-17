ONU denuncia ejecuciones de familias palestinas

En Cisjordania una pareja y sus dos hijos de 5 y 6 años ejecutados de un disparo en la cabeza. En total 13 casos en 24 horas: ONU- DH

Regeneración, 17 de marzo de 2026. El portal de Naciones Unidas publicó que la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en el Territorio Palestino Ocupado condenó hoy el asesinato de dos familias palestinas por fuego israelí en Gaza y Cisjordania.

Esto, en incidentes ocurridos el 15 de marzo que elevan a 13 el número de víctimas mortales en una sola jornada.

En total, en un solo día, Israel ejecutó a 13 miembros de dos familias, incluidos niños con discapacidad.

En Cisjordania, una padre, una madre y sus dos hijos de 5 y 6 años, fueron ejecutados de un disparo en la cabeza por la Policía israelí.

Además, se reportaron casos de violencia sexual. ONU Derechos Humanos denuncia un patrón de «total desprecio por las vidas palestinas».

Hechos

Lo que se indica es que así los incidentes elevan a 663 los palestinos fallecidos por fuego israelí desde el inicio de la tregua en octubre de 2025.

La ONU denuncia un patrón de «total desprecio por las vidas palestinas» y una impunidad que alimenta más muertes, desplazamientos y sufrimiento.

En Gaza, un ataque aéreo israelí alcanzó una de las pocas viviendas que aún permanecían en pie en la zona de As Sawalha, en Az Zuwaida, en el centro de la Franja.

En el bombardeo murieron un hombre, su mujer embarazada de gemelos y su hijo de diez años.

Además, un adolescente de 15 años que se encontraba en una tienda de campaña cercana para desplazados internos también perdió la vida.

Colonos sionistas perpetraron un pogromo racista en la aldea de Qusra, en Cisjordania, y apalizaron a un padre palestino delante de sus propios hijos en la puerta de su casa.



La brutalidad diaria del sionismo en Palestina que jamás verás en sus medios de manipulación comprados. pic.twitter.com/xGAbtIjPIZ — Daniel Mayakovski (@DaniMayakovski) March 14, 2026

Seguidamente, horas después, un ataque con dron contra un vehículo en la misma localidad mató a ocho policías palestinos.

Cisjordania

Por otra parte, en Cisjordania, fuerzas de seguridad israelíes abrieron fuego contra un coche en Tammoun, al sur de Tubas. Asesinando a Ali Khalid Bani Odeh, de 37 años.

Además a su esposa Wa’ad Othman Bani Odeh, de 35 años; y a sus dos hijos menores: Mohammad, de cinco años. Así como Othman, de seis, que padecía discapacidad visual y auditiva.

Los dos hijos mayores, de ocho y once años, sobrevivieron y relataron a la prensa que los soldados israelíes los agredieron físicamente tras matar a sus padres y hermanos, gritándoles:

-«Matamos a perros».

Al tiempo que el Ministerio de Sanidad palestino informó que los cuatro miembros de la familia recibieron disparos en la cabeza.

Asimismo, se indica que estos asesinatos elevan a 1071 el número de palestinos muertos por fuerzas de seguridad israelíes y colonos en Cisjordania desde el 7 de octubre de 2023, incluidos 233 niños.

«La violencia se ha intensificado notablemente desde el inicio de la guerra regional el 28 de febrero. Con colonos armados y fuerzas israelíes circulando libremente mientras los palestinos permanecen confinados».

Colonos

La actriz estadounidense Hannah Einbinder dijo sentir un "orgullo absoluto" al escuchar a Javier Bardem pedir "Palestina Libre" en los Oscar y no le sorprendió que nadie más se pronunciara al respecto. pic.twitter.com/3TK3obIFJn — aapayés (@aapayes) March 16, 2026

El 14 de marzo, colonos israelíes mataron a tiros a Amir Odeh, de 28 años, en un ataque contra la localidad de Qusra, en Nablus, e hirieron al menos a otros dos palestinos.

Es la sexta víctima mortal por disparos de colonos desde el inicio del conflicto armado en la región el 28 de febrero, y la séptima desde comienzos de 2026.

«El ritmo de estos asesinatos se ha acelerado de forma alarmante en comparación con 2025, cuando al menos ocho palestinos murieron a manos de colonos en todo el año», señala.

Brutal

En un incidente separado ocurrido el 13 de marzo, residentes de Khirbet Humsa, en el norte del Valle del Jordán, denunciaron que colonos atacaron brutalmente a hombres y mujeres.

Esto, delante de sus hijos, robaron ganado y agredieron a dos activistas internacionales de solidaridad que intentaban disuadirlos.

Uno de los residentes relató que fue agredido sexualmente cuando los colonos lo desnudaron a la fuerza, le colocaron bridas alrededor de los genitales y lo arrastraron durante una larga distancia.

Las fuerzas de la ocupación israelí continúan con redadas y arrestos contra palestinos en distintas localidades de Cisjordania, irrumpiendo en ciudades y pueblos mientras las familias viven bajo el temor constante de detenciones nocturnas. pic.twitter.com/2L1QAGKIgj — Palestina Internacional Broadcast (@pbi_es) March 16, 2026

Los atacantes amenazaron con regresar para matarlos si no abandonaban la comunidad.

«La violencia de los colonos, que actúa sin control, ya ha expulsado a la mayoría de las comunidades palestinas del norte del Valle del Jordán», acusa.

Vida

La ONU denuncia un patrón de «total desprecio por las vidas palestinas»

«Matar a familias enteras en sus hogares y refugios ha sido un rasgo constante de la actividad militar israelí en Gaza desde el 7 de octubre de 2023…»

«…, borrando generaciones enteras y causando un elevado número de víctimas civiles, incluidas mujeres y niños», señaló la Oficina de Derechos Humanos.

Ajith Sunghay, responsable de la Oficina en el Territorio Palestino Ocupado, declaró:

«La impunidad está impulsando más muertes, más desplazamientos y desposesión, y más sufrimiento para los palestinos en todo el territorio ocupado.

«La rendición de cuentas por todas las violaciones de los derechos de los palestinos es indispensable para revertir estas alarmantes pautas, no es un lujo», sentenció.