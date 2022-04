Mamá de Hugo revela porqué asesinaron a su hijo en fiesta de Edomex

De acuerdo con la mujer de nombre Maureen Amaro a media noche una niña la llamó para decirle que Hugo estaba herido y lo llevaban en una ambulancia





Regeneración 6 abril 2022. La mamá de Hugo Carbajal, un joven de 15 años que fue asesinado en una fiesta organizada en el ‘Jardín Imperio’, ubicado en el municipio de Jilotzingo en el Estado de México habló sobre el caso.

De acuerdo con la mujer de nombre Maureen Amaro a media noche una niña la llamó para decirle que Hugo estaba herido y lo llevaban en una ambulancia.

“Hugo era un joven adolescente como todos que jugaba futbol, era super amoroso, todos fuimos adolescentes y nos escapamos de fiesta”, contó la mamá del joven.

Agregó que cuando los llamaron para informarles que su hijo estaba herido no entendió lo que pasaba y cuando llegó él ya estaba muerto.

¡Recibimos en el foro de #VLA a Maureen Amaro, madre de Hugo Carbajal, el joven de 15 años que dolorosamente fue asesinado el pasado fin de semana en una fiesta en el Estado de México! 📺 #JusticiaParaHugo >> https://t.co/gQ6ToBhlaQ pic.twitter.com/HPMrlmTfdr — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) April 6, 2022

«Están los videos de cuando el hombre le corta el cuello, un hombre de mas de 30 años y la fuerza de un hombre no es la misma que la de un niño”, indicó Maureen.

Según la mujer los otros jóvenes le dijeron que Hugo fue a defender a una niña.

También recordó que su hijo siempre defendía a las niñas, «así era su personalidad”.

Amaro contó que no había podido llorar desde que se enteró del fallecimiento de su hijo. Cuando llegó él ya estaba muerto y no pudieron despedirse.

Última plática con Hugo

Maureen recordó que ese mismo día que falleció su hijo, antes de que fuera a la fiesta comieron taquitos y hablaron de la muerte.

«A medio día la pasamos muy bonito, mi madre es cubana y mi padre mexicano. Nos comimos unos taquitos, le canté una canción», contó la mujer.

Agregó que la vida le dio un golpe muy fuerte con esto que le ocurrió a su hijo.

“Yo siempre le dije ‘mi cucuruchito de maní’, habíamos puesto una canción que menciona al cucurucho de maní y nos pusimos a bailar”, recordó.

Maureen agregó que estaban comiendo y le dijo ‘el día que yo me muera, te paras en el mar de la Habana, echas mis cenizas al mar y te comes un cucurucho de maní y me contestó ‘ay mamá’.

Después de eso el joven le comentó que su papá lo iba a llevar a una fiesta y ese fue el último contacto que tuvieron.

Finalmente la mujer pidió que se detenga y castigue al responsable y aseguró que confía en que las autoridades hagan lo que les corresponde.