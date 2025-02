Sobre la manipulación de partidos en Liga Premier y Expansión, Federación Mexicana de Futbol impulsa medidas para prevenir y sancionar, Ley incluída

Regeneración, 26 de febrero de 2025. En portales deportivos destacan que la Federación Mexicana de Futbol (FMF) ha decidido presentar una denuncia formal ante la Fiscalía General de la República (FGR).

Lo anterior, en relación con el escándalo de apuestas ilegales que involucra a seis jugadores del Real Apodaca y uno de Correcaminos.

Y es que se indica que con esta acción, la FMF busca deslindarse de responsabilidades y reforzar su compromiso con la integridad del futbol mexicano.

Futbol

Por otra parte, en un comunicado emitido por la FMF se indica:

«En seguimiento a la investigación sobre la manipulación de partidos en la Liga Premier y Expansión, la Federación Mexicana de Futbol informa que ha tomado nuevas medidas».

«… para prevenir y sancionar este tipo de conductas ilegales con el objetivo de preservar la integridad de los jugadores, clubes e industria en general».

Como se sabe la Comisión Disciplinaria de la FMF impuso sanciones ejemplares a los jugadores implicados, acumulando un total de 57 años de inhabilitación del futbol profesional.

Al tiempo que se subraya que entre las penalizaciones más severas se encuentra la suspensión de 16 años para uno de los futbolistas de Real Apodaca.

Denuncia

«Toda vez que la Comisión Disciplinaria concluyó las investigaciones sobre la manipulación de partidos, la Federación Mexicana de Futbol presentará denuncia ante la Fiscalía General de la República», agrega.

Además de la denuncia ante la FGR, la federación de futbol impulsará una iniciativa de ley para endurecer las sanciones contra la manipulación de partidos y otros actos de corrupción en el futbol mexicano.

También se implementarán talleres de sensibilización dirigidos a jugadores y personal de los clubes con el fin de prevenir futuras incidencias.

«La FMF reitera su rechazo absoluto a este tipo de prácticas ilegales que no deben tener lugar en nuestro deporte, y seguiremos trabajando en pro de la transparencia, justicia y la integridad del futbol mexicano».

Datos

La Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) castigó la semanada pasada a seis jugadores del Real Apodaca, club de la Liga Premier MX (Segunda División).

Así como a uno de Correcaminos, de la Liga de Expansión, con suspensiones que van de los dos a los 16 años por estar involucrados en “manipulación de partidos” a través de apuestas ilegales.

Algunos futbolistas del Real Apodaca participaron en amaño de partidos para favorecer a un grupo de colombianos apostadores.

Por ello, el club actuó de inmediato sin temor a represalias y separó del plantel a los involucrados, quienes habrían ganado 3 mil dólares cada uno por encuentro.

Video Futbol

Por otra parte, se destaca que la prensa mexicana publicó una videoconferencia en la que participan elementos del Real Apodaca y hablan con un par de personajes no identificados.

Días después de que se destapó el escándalo, trascendió que Francisco Tede, exjugador de Correcaminos, también fue uno de los implicados que recibió 16 años de suspensión.

A través de sus redes sociales pidió cerrar el tema, ya que dijo temer por su vida y la de su familia.

Y es que además, portales como Medio Tiempo indican la conversación del Real Apodaca para amañar partidos de futbol.

-Voz de extranjero: ¿Qué se puede hacer? Habíamos quedado en hacer el primer tiempo, ¿sí me entiendes?

-Futbolista: Sí.

-Voz de extranjero: Porque resulta que el equipo, o sea dicen ellos, que probablemente el equipo visitante también vaya a ‘trabajar’. ¿Sí me entiendes? Entonces la idea es nosotros hacer las cosas primero y pues -hacer el trabajo.

Nueva voz de extranjero: ¿Y qué están dispuestos a hacer muchachos?

-Futbolista: 1.5 primer tiempo, hermano.

-Voz extranjero: ¿1.5?

-Futbolista: Primer tiempo.

-Voz extranjero: ¿Qué equipo son ustedes, cómo se llaman?

-Futbolista: Real Apodaca, de acá de la Ciudad de Monterrey, en México.

-Voz extranjero: ¿De qué división es esa?

-Futbolista: Segunda División.

-Voz extranjero: ¿1.5? Silvio, ¿usted no me había hablado de 2.5?

-Silvio: No, no, la primera vez me pasaron la propuesta de 1.5, yo ya te dije que hablabas tú con ellos, hablar directamente con ellos porque ellos son los que juegan.

