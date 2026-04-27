Maratón de Londres: Nuevo récord mundial de Sebastian Sawe

El keniano hizo 1:59:30, convirtiéndose en el primer corredor en completar oficialmente el maratón en menos de dos horas

Regeneración, 27 de abril 2026– El atletismo internacional experimentó un momento histórico el domingo 26 de abril de 2026, cuando el keniano Sabastian Sawe rompió el récord mundial del maratón en Londres, siendo el primer deportista en bajar oficialmente de la barrera de las dos horas en una prueba validada.

Debajo de 2 horas

Sawe cruzó la línea de meta en el Maratón de Londres 2026 con un tiempo de 1 hora, 59 minutos y 30 segundos.

Este tiempo superó el anterior récord mundial de 2:00:35, que había sido establecido por el también keniano Kelvin Kiptum en 2023.

De este modo, el atleta africano no solo se alzó con una de las carreras más prestigiosas a nivel mundial, sino que también inauguró una nueva era para las pruebas de fondo.

La hazaña de Sawe tuvo un significado particular, ya que la barrera de las dos horas había representado uno de los grandes límites simbólicos del atletismo.

Eliud Kipchoge ya había corrido por debajo de ese tiempo en 2019, pero lo hizo en un evento no oficial y en condiciones controladas, por lo que no fue reconocido como récord mundial.

Competición oficial

Esta vez, Sawe lo logró en una competición oficial, en una ruta válida y dentro del calendario internacional.

El dominio de los atletas africanos fue total en Londres.

En segundo lugar, finalizó el etíope Yomif Kejelcha, quien también marcó menos de dos horas en su debut maratoniano, con un tiempo de 1:59:41.

El ugandés Jacob Kiplimo completó el podio con 2:00:28, lo que significa que los tres primeros lugares terminaron por debajo del récord anterior de Kiptum.

El tiempo de 1:59:30 coloca a Sabastian Sawe entre los nombres más destacados del atletismo de fondo.

Dos corredores por debajo de las 2 horas en el Maratón de Londres.

En un evento oficial, Adidas gana la carrera por subir el Everest del atletismo, por llegar a la luna.



Sabastian Sawe 🇰🇪 1:59:30

Yomif Kejelcha 🇪🇹 1:59:41 (el primer maratón de su carrera). pic.twitter.com/rp6cDXyvJ1 — Fernando Palomo ESPN®️ (@fernandopalomo) April 26, 2026

65 segundos

El keniano mejoró el récord previo en 65 segundos, una diferencia considerable para un deporte en el que los récords generalmente se superan por márgenes muy pequeños.

Esta victoria también ratifica el crecimiento de Sawe en el maratón internacional.

El corredor keniano llegó a Londres con grandes expectativas y respondió con una carrera histórica, en condiciones óptimas.

Con un final decisivo en los últimos kilómetros, donde mantuvo el ritmo necesario para lograr la primera marca oficial por debajo de las dos horas.

Récord

Londres también estableció un récord en la categoría femenina.

La jornada en la capital británica fue excepcional para el atletismo, ya que la etíope Tigst Assefa se llevó la victoria en la categoría femenina con un tiempo de 2:15:41.

El tiempo fue reconocido como un nuevo récord mundial en una carrera solo para mujeres.

Así, el Maratón de Londres 2026 se quedó grabado como uno de los días más significativos en la historia de esta distancia.

ROMPIENDO LA BARRERA DE LAS DOS HORAS.

REESCRIBIENDO LA HISTORIA.



Sebastian Sawe gana la Maratón de Londres con un tiempo de 1:59:30 y establece un nuevo récord del mundo. Yomif Kejelcha también baja de las dos horas en su debut. Marcianada.



🏃‍♂️ Lo has visto en @Eurosport_ES y… pic.twitter.com/8SbyxBEbm0 — Eurosport.es (@Eurosport_ES) April 26, 2026

Logro histórico

Para Sabastian Sawe, su triunfo en Londres no fue solo un logro personal, sino un momento histórico para el deporte a nivel mundial.

A partir de este domingo, el maratón cuenta con un nuevo límite:

El de los deportistas que ya han probado que es factible completar 42. 195 kilómetros en menos de dos horas en una competición oficial.