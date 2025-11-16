Marcha Gen Z, 90 millones de pesos y 8 millones de bots

La convocatoria a marchar el 15 de noviembre revela sus vínculos políticos. La «Marcha Generación Z» muestra una amplificación cuestionable

Regeneración, 15 de noviembre de 2025.– Una exhaustiva investigación expone la magnitud de la maniobra. El reporte fue elaborado por el especialista Miguel Elorza. De hecho, el estudio documenta una millonaria operación de desinformación.

Elorza halló ocho millones de bots promoviendo la marcha. Estos perfiles falsos impulsaron el llamado en redes sociales. El costo de esta campaña superó los 90 millones de pesos.

Miguel Ángel Elorza explicó que también a partir del 1 de noviembre comenzaron a surgir conflictos internos en los impulsores de la convocatoria del 15 de noviembre, cuando el usuario Iván Mero Perro, administrador del servidor original de Discord de Generación Z, desmintió la…

Infodemia

Así, el análisis asocia este financiamiento a grupos de la derecha. Buscan manipular la opinión pública y generar inestabilidad. Esto pone en entredicho la espontaneidad del movimiento.

Para empezar, la campaña arrancó en octubre con influencers. Estos creadores de contenido no hablaban de temas políticos. De pronto, comenzaron a promover la protesta sincronizadamente.

En segundo lugar, se detectaron 179 cuentas de TikTok impulsando el tema. También se hallaron 359 comunidades en Facebook con el mismo patrón. Muchas fueron creadas ex profeso en octubre y noviembre de 2025.

Además, Elorza detalló el alcance internacional del montaje. Veintiocho de esas páginas tienen administradores en el extranjero. Perfiles de comentaristas conservadores amplificaron la convocatoria de la protesta.

Empresarios Implicados

El informe vincula la operación a la influyente Atlas Network. Esta organización es dirigida por Roberto Salinas. El mismo es primo del empresario Ricardo Salinas Pliego.

Elorza señala que Atlas Network participa en “campañas de desprestigio contra gobiernos progresistas en Latinoamérica”. Esto refuerza el carácter político de la movilización.

Entre los métodos detectados se incluye la compra de audiencias. Se usaron videos generados con inteligencia artificial (IA). También hubo un cambio repentino de temas en comunidades digitales. Se difundieron imágenes de Palacio Nacional incendiado.

"El Bloque Negro se inserta en las manifestaciones y utilizan artefactos para quemar. Se cuida Palacio Nacional, porque es un monumento histórico. El Bloque Negro utiliza la violencia frente a la policía. Este grupo se infiltra en marchas y utiliza fuego"

Claudia Sheinbaum.



Claudia Sheinbaum.

RT👇 pic.twitter.com/xAARaAdM5d — David Vargas Araujo (@DavidVargasA18) November 12, 2025

Figurines Nacionales y Operadores Extranjeros

Finalmente, el análisis de Elorza subraya la participación política de oposición. Destacó el activismo digital del expresidente Vicente Fox.

También se vinculó el impulso de Claudio X. González y Salinas Pliego. Cuentas asociadas a la llamada Marea Rosa participaron activamente.

En el plano internacional, se señaló la intervención de operadores. Destacan Fernando Cerimedo, Agustín Antonetti y Eduardo Menoni. Estos actores contribuyeron a inflar artificialmente la narrativa.

🚨 LA PERIODISTA RUSA @inafinogenova de @CanalRedLat DESENMASCARA a la Generación Z que va a marchar este 15 de Noviembre



Por favor compartan este video antes de que Salinas Pliego y el Junior Tóxico @ClaudioXGG lo manden bajar de las redes… pic.twitter.com/vFWz1rfkTX — La Catrina Norteña (@catrina_nortena) November 12, 2025

«Yo me deslindo»

En este contexto, la alcaldesa de Uruapan, viuda de Manzo, se deslindó. La funcionaria negó cualquier apoyo a la movilización. Dicho deslinde marca una evidente distancia política.

La Sombreriza y la Generación Z a las calles



El diputado independiente de La Sombreriza, Carlos Bautista Tafolla, acudirá a la marcha del 15 de noviembre y hace un llamado a ir en paz, sin vandalismo, y deslinda a su movimiento de cualquier acto de violencia que pueda ocurrir… pic.twitter.com/DZwVaz3EuE — José Díaz (@JJDiazMachuca) November 14, 2025

En este contexto, emerge la figura de Carlos Bautista, quien convoca a marchar este 15 de noviembre en Michoacán. Bautista tiene un perfil ligado a la oposición política. Es conocido por articular estrategias mediáticas de derecha.

Ante esta situación, Claudia Sheinbaum llamó a la mesura. La presidenta pidió que la manifestación sea siempre pacífica. Sheinbaum afirmó: «México es un país libre». Recalcó además los apoyos otorgados a los jóvenes.