Millonaria Recuperación de Tierras en Costa de Nayarit

Nayarit recupera 9.6 millones de metros cuadrados de costa. Terrenos valen unos 50 mil millones. Exgobernadores y funcionarios implicados

Regeneración, 15 de noviembre de 2025.– El llamado Megaoperativo Nuevo Nayarit logró un resultado contundente. La Fiscalía General de la República (FGR) y el gobierno estatal colaboraron.

Juntos, recuperaron 9.6 millones de metros cuadrados de tierra costera. Estos terrenos están en la famosa Rivera Nayarita. Su valor comercial preliminar se estima en 50 mil millones de pesos.

Además, se aseguraron 359 cuentas bancarias. El monto total de estas cuentas supera los 7 mil 200 millones de pesos.

Estos fondos son de 45 personas morales y 82 físicas vinculadas al despojo.

El gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, celebró el hito. Declaró:

“Como nunca en la historia de México, hoy recuperamos lo que pertenece al pueblo de Nayarit”.

La FGR y el gobierno de Nayarit recuperaron más de 9 millones de m2 de terrenos de playa del estado valuadas en 50 mil mdp. Van x ex gobernadores #NeyGonzalez y #RobertoSandoval https://t.co/uf4GN6EkMu pic.twitter.com/C5oQvWG9Gg — Rubén Mosso (@moss_rub) November 11, 2025

Corrupción de Élite

Los principales implicados son exfuncionarios públicos de Nayarit. Entre ellos figuran dos exgobernadores. Los fiscales los acusan de diseñar un entramado fraudulento.

El saqueo se centró en el Fideicomiso Bahía de Banderas (FIBBA). Este fideicomiso estaba destinado al desarrollo turístico. También debía beneficiar a los ejidatarios.

El Fiscal General del Estado, Petronilo Díaz Ponce Medrano, explicó la maniobra.

Mencionó que se «empezaron a trasladar esas porciones de terreno con paisajes paradisíacos… a personas físicas y morales».

Esto ocurrió mediante operaciones simuladas. Los precios eran «valores ínfimos», muy por debajo del costo real. Los compradores revendían los predios por millones.

Por consiguiente, se generó un enorme daño patrimonial al estado. Los delincuentes buscaban socavar la riqueza pública, según Navarro Quintero.

Contra la Impunidad

La FGR ha impulsado procesos penales por delitos federales. Incluyen administración fraudulenta y operaciones con recursos de procedencia ilícita. También se investiga el tráfico de influencias.

La fiscal especializada, Cristina Reséndiz Durruti, confirmó los avances. Señaló que se logró “avanzar en la judicialización de los principales responsables”.

Un exgobernador ya cumple una condena de siete años por falsificación de documentos.

Hay una orden de aprehensión pendiente contra otro exgobernador prófugo. El delito es por operaciones con recursos de origen ilícito.