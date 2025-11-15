56 Muertes por Tubercolosis y Sarampión en la Sierra Tarahumara

La crisis sanitaria se agudiza en la Sierra Tarahumara con 56 muertes por Tuberculosis y Sarampión.
Regeneración, 15 de noviembre de 2025.– La Sierra Tarahumara padece una emergencia humanitaria. Un total de 56 personas han perdido la vida por contagios. Las víctimas sucumbieron a la Tuberculosis y el Sarampión. Esta cifra es un signo de abandono.
Para empezar, la población indígena es la más vulnerable. Las comunidades carecen de recursos federales suficientes. La falta de infraestructura médica es una constante.
De hecho, el deceso de 35 personas se atribuye a la Tuberculosis. Esta enfermedad respiratoria es prevenible y tratable. El acceso a medicamentos es irregular en la zona.
Así mismo, el Sarampión ha cobrado la vida de 21 víctimas. Los más afectados son los niños de la Sierra. Esto subraya la precaria cobertura de vacunación.
Inacción y Desinterés Oficial
Por consiguiente, estos 56 decesos evidencian la negligencia. Reflejan el desinterés de las autoridades locales. La vida de los pueblos originarios parece no ser prioridad.
Un líder de la comunidad lamentó la situación: “Nos están dejando morir; no hay medicinas”. Exigió que se atienda de inmediato esta crisis sanitaria. La salud en Chihuahua requiere apoyo urgente.
Declaración Oficial
No obstante, esta crisis contrasta con el triunfalismo de la gobernadora. La funcionaria Maru Campos Galván aseguró haber erradicado el Sarampión.
La gobernadora presumió el control de las enfermedades. Claramente, las 56 muertes desmienten la narrativa oficial. La inacción del Estado condena a las comunidades. La tragedia se inscribe en la histórica exclusión indígena.