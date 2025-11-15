56 Muertes por Tubercolosis y Sarampión en la Sierra Tarahumara

La crisis sanitaria se agudiza en la Sierra Tarahumara con 56 muertes por Tuberculosis y Sarampión.

Regeneración, 15 de noviembre de 2025.– La Sierra Tarahumara padece una emergencia humanitaria. Un total de 56 personas han perdido la vida por contagios. Las víctimas sucumbieron a la Tuberculosis y el Sarampión. Esta cifra es un signo de abandono.

Para empezar, la población indígena es la más vulnerable. Las comunidades carecen de recursos federales suficientes. La falta de infraestructura médica es una constante.

De hecho, el deceso de 35 personas se atribuye a la Tuberculosis. Esta enfermedad respiratoria es prevenible y tratable. El acceso a medicamentos es irregular en la zona.

Así mismo, el Sarampión ha cobrado la vida de 21 víctimas. Los más afectados son los niños de la Sierra. Esto subraya la precaria cobertura de vacunación.

¿Ya te vacunaste? 💉✨

Hoy 14 de noviembre estaremos en varios municipios aplicando la vacuna contra el sarampión.

No lo dejes para después: ¡es rápido, gratuito y salva vidas! 🙌 pic.twitter.com/6SzyvE5vXq — Gobierno de Chihuahua (@GobiernoEdoChih) November 14, 2025

Inacción y Desinterés Oficial

Por consiguiente, estos 56 decesos evidencian la negligencia. Reflejan el desinterés de las autoridades locales. La vida de los pueblos originarios parece no ser prioridad.

Un líder de la comunidad lamentó la situación: “Nos están dejando morir; no hay medicinas”. Exigió que se atienda de inmediato esta crisis sanitaria. La salud en Chihuahua requiere apoyo urgente.

Logros de @MaruCampos_G.



Chihuahua es Primer Lugar Nacional en:



—Homicidios



—Secuestros



—Corrupción



—Delitos sexuales



—Muertes por sarampión



—Segundo lugar en feminicidios



La gobernadora liberó a César Duarte.



Pero su principal objetivo es @Javier_Corral: pic.twitter.com/OYZ9P3GA40 — El País Bárbaro (@paisbarbaro) November 12, 2025

Declaración Oficial

No obstante, esta crisis contrasta con el triunfalismo de la gobernadora. La funcionaria Maru Campos Galván aseguró haber erradicado el Sarampión.

Chihuahua fue declarado libre de sarampión y replicará sus protocolos en otras entidades, según Maru Campos ✅https://t.co/k8UHxbpRoP — El Heraldo de Chihuahua (@elheraldocuu) November 14, 2025

La gobernadora presumió el control de las enfermedades. Claramente, las 56 muertes desmienten la narrativa oficial. La inacción del Estado condena a las comunidades. La tragedia se inscribe en la histórica exclusión indígena.