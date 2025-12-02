Marchan en Croacia Contra el Fascismo

Croatas marcharon en Zagreb y otras ciudades bajo el lema «Unidos contra el fascismo», exigiendo frenar el auge de la ultraderecha tras incidentes de odio contra minorías serbias y extranjeros

Regeneración, 1 de diciembre de 2025.– Miles de personas participaron en Croacia en una serie de protestas. El objetivo: alzar la voz contra el creciente auge de la ultraderecha y el neofascismo.

La convocatoria, bajo el lema «Unidos contra el fascismo», se dio este domingo 30 de noviembre en cuatro ciudades principales del país miembro de la Unión Europea. La capital, Zagreb, fue el epicentro de la manifestación.

Several thousand people rallied in Croatia's capital in an anti-fascist march protesting against the rise of World War II revisionism and far-right views in the country https://t.co/tu8QEdcTjz pic.twitter.com/sfOsSJte2m — AFP News Agency (@AFP) November 30, 2025

«Miles de personas se congregaron en la capital de Croacia en una marcha antifascista en protesta contra el auge del revisionismo de la Segunda Guerra Mundial y las opiniones de extrema derecha en el país»

Clima Político Polarizado y Agresiones

La marcha se desarrolló en un contexto de profunda crispación política y social. El clima político se ha tensado. Esto ocurre luego de que el primer ministro Andrej Plenkovic, conservador, formara un gobierno de coalición.

Dicho acuerdo excluyó al partido que representa a la minoría serbia por primera vez en años. La coalición de gobierno incluye a un partido de ultraderecha.

Incidentes extremistas recientes han encendido las alarmas. En noviembre, actos culturales de serbios étnicos fueron objetivo de hostigamiento. Esto ocurrió en Zagreb y en la ciudad costera de Split. Jóvenes vestidos de negro corearon consignas profascistas y nacionalistas. Esta situación aviva temores de violencia étnica.

Los ultraderechistas han arremetido contra grupos liberales y trabajadores extranjeros. Utilizan con frecuencia el saludo del régimen nazi croata: «¡Por la patria, Listos!».

El 30 de noviembre tuvieron lugar protestas masivas antifascistas contra el aumento de la violencia de extrema derecha en Zagreb, así como en otras ciudades de Croacia. + pic.twitter.com/QCxiHM1uwz — Francisco José ⛏️🇦🇱 (@Francis49146726) December 2, 2025

El Legado Antifascista en la Calle

Los manifestantes exigieron acción inmediata del gobierno. Pidieron frenar a los grupos que usan símbolos profascistas Ustaša. El régimen Ustaša fue el Estado títere pronazi de Croacia durante la Segunda Guerra Mundial.

Este régimen ejecutó a decenas de miles de personas en campos de concentración. Las víctimas eran serbios étnicos, judíos, romaníes y croatas antifascistas.

El antifascismo está en los cimientos de la Croacia moderna. La nación conmemora el Día de la Lucha Antifascista cada 22 de junio. Esta fecha recuerda la formación del primer destacamento partisano croata. Los partisanos fueron la única resistencia real al Eje en la región.

La multitud coreó con fervor: «¡todos somos antifascistas!».

«Ustedes han demostrado que no se quedarán callados», exclamó Maja Sever a la multitud. «Lucharemos por una sociedad democrática».

Zagreb, Rijeka, Pula i Zadar🗣️"NE" fašizmu…

Hiljade ljudi okupilo se u četiri grada širom Hrvatske na protestnim marševima u organizaciji inicijative "Ujedinjeni protiv fašizma" kako bi izrazili zabrinutost zbog govora mržnje i porasta nasilja u društvu. Građani su nosili… pic.twitter.com/8YOrYXyogA — Emin Gradaščević (@GradascevicEmin) November 30, 2025

«¡NO» al Fascismo… en Zagreb, Rijeka, Pula y Zadar!

Miles de personas se congregaron en cuatro ciudades de Croacia para participar en marchas de protesta. La iniciativa «Unidos contra el Fascismo» organizó las movilizaciones.

El objetivo fue expresar su honda preocupación. Denunciaron el discurso de odio y el aumento de la violencia en la sociedad.

Los ciudadanos que asistieron llevaban pancartas. Se podían leer mensajes como «Alérgicos al fascismo» y «La libertad es más fuerte que el miedo». También portaban «Fascistas, parásitos de la sociedad».

En Zagreb, se observó un cartel especialmente llamativo. Este decía: «Tengo más en común con los estudiantes serbios que con los nacionalistas croatas».

Reacciones y Contramanifestaciones

La reacción de la derecha no se hizo esperar. Grupos de jóvenes con ropa negra aparecieron en contramanifestaciones paralelas. Esto ocurrió en el puerto de Rijeka y en la ciudad de Zadar.

Hubo pequeños altercados con la policía. La misma fuente reportó que una persona fue detenida.

El primer ministro Plenkovic niega inacción. Él ha acusado a sus oponentes de izquierda de «exagerar el problema». Afirma que con esto solo se profundizan las divisiones.

Sin embargo, el apogeo ultraderechista se hizo evidente en julio.

Un concierto masivo del popular cantante de derecha Marko Perkovic, conocido como Thompson, causó polémica. Thompson usa el controvertido lema de la Segunda Guerra Mundial en una canción. Ha sido prohibido en algunas ciudades europeas.









