María Elena Álvarez – Buylla responde a calumniadores

Procedimiento a empresa por 52 millones: Auditoría, terminación anticipada de contrato y al jurídico para investigaciones: Álvarez – Buylla

Regeneración, 15 de octubre 2025– En una carta abierta, María Elena Álvarez-Buylla, exdirectora del entonces Conacyt- entre 2019 y 2023, hoy Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti)-, acusó un “asedio mediático”.

Se trata de notas “calumniosas” que dañan su imagen y la de su familia, manipulando datos para venganzas de quienes hicieron de la ciencia un “botín”.

Con respecto al manejo de recursos detectado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y el Órgano Interno de Control (OIC).

“Las agresiones mediáticas en contra de mi familia no solo son infundadas, sino también calumniosas y dañinas para nuestro quehacer profesional“.

Explica

Cabe destacar que en la misiva, la investigadora identifica la cifra de 52 millones correspondiente a una empresa que no entregó lo comprometido pese al pago realizado.

Al tiempo que subrayó la insidia en las especies difundidas en su contra ya que se detectó en tiempo y forma la irregularidad. Por lo que se procedió a auditar.

E incluso, por una parte, se destituyó al titular de la unidad administrativa que hizo el pago sin verificar la entrega por parte de la empresa.

Asimismo como resultado de las acciones preventivas y correctivas dentro de la auditoría se procedió a la terminación anticipada de contrato por parte de la institución hacia la empresa.

Aclaró además que el Sistema de Administración Tributaria SAT auditó a dicha multicitada empresa infractora.

Todo ello, identificado oportunamente por el Órgano Interno de Control y la Auditoría Superior.

La carta

A una semana de la primera nota falsaria sobre malos manejos en mi gestión al frente de Conahcyt, Milenio saca otra: Ahora suma datos de auditorías resueltas q atendimos y/o promovimos con la @ASF_Mexico y que quedaron solventadas, para inventar burdamente un “mal manejo” mayor. pic.twitter.com/6Xl0RFRBvD — María Elena Álvarez-Buylla Roces (@ElenaBuylla) October 14, 2025

La misiva, que fue dirigida al pueblo de México inicia diciendo:

«Hoy, como nunca, los mecanismos para la fiscalización del gasto público en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal (APF)…«

«…obedecen al interés supremo del pueblo de que exista un ejercicio eficiente, correcto y transparente

de los recursos».

«Todos los entes que participan en la Función Pública están sujetos a la verificación y pulcritud en el ejercicio del gasto;

Quienes encabezamos, en algún momento, honrosas encomiendas, «estamos moral y legalmente obligados a atenderlas», continúa Álvares Buylla.

Tergiversación

La exfuncionaria denuncio que «medios de comunicación, bajo títulos insidiosos, han tergiversado acciones de rutina orientadas a un adecuado manejo del gasto público.

Esto, con el fin de cumplir venganzas de quienes hicieron de la ciencia un botín de redes de poder.

Incluso, la vileza ha escalado a tal grado que pretenden manipular hechos con suposiciones que han causado un daño moral irreparable para mí y mi familia», señaló.

El texto explica que «durante la administración AMLO, que eliminó todo un andamiaje dedicado a proteger negocios privados en detrimento del interés público…«

«…se extinguieron 187 fideicomisos, de los cuales 91 correspondían al entonces Conacyt».

Este ejercicio implicó una transformación profunda, ardua y compleja «del Sistema de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación (HCTI) de México…«

«…que logró transitar de un modelo neoliberal a uno de bienestar, desarticulando instrumentos que favorecen intereses que defienden que regrese un régimen corrupto y de privilegios».

Cifras

¿Qué intereses están detrás de este ataque burdo y vil, no sólo a mi persona y familia, sino a una gestión íntegra en la que se extinguieron 91 fidecomisos y se recuperaron miles de millones de pesos para el erario, y en la que el Conahcyt dejó de ser un botín de redes de poder? pic.twitter.com/SZLQnHTrJB — María Elena Álvarez-Buylla Roces (@ElenaBuylla) October 14, 2025

Álvarez Buylla dice que «existen versiones periodísticas disímiles que manejan cifras manipuladas para desorbitar un supuesto “daño al erario”.

La mayoría alude a un contrato con una empresa por 52 millones de pesos, la ASF determinó un Procedimiento de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS) por 25 millones.

Esto, ya que la empresa implicada no presentó entregables administrativos de manera adecuada».

«Es pertinente precisar que el PRAS es un instrumento dirigido a personas o a representantes de empresas específicas.

A partir de éste se sustentan las denuncias correspondientes», continúa la carta.

Contexto

Al pueblo de #México:

Respecto al asedio mediático que, desde hace un par de semanas, se ha desatado en mi contra —y que de forma ruin e infundada ha alcanzado también a mi familia—, me permito exponer lo siguiente: pic.twitter.com/MmEmj5pHVh — María Elena Álvarez-Buylla Roces (@ElenaBuylla) October 15, 2025

«Sólo en este contexto se explica el encono en contra de mi persona y el interés de mancillar mi nombre.

El cual defenderé con rectitud y mediante los mecanismos necesarios», dice Buylla, «colaborando con las autoridades que así lo requieran».

«Al pueblo de México le reitero que sólo el pueblo puede salvar al pueblo.

Mis principios dentro y fuera de la administración pública siguen intactos: ¡No robar, no

mentir y nunca traicionar al pueblo»!, finaliza el documento