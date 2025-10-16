Multa de 5 mil dólares por cruzar ilegal a EE. UU.

La embajada de EE. UU. informó se impondrá una multa de 5 mil dólares por cruce ilegal de frontera, son más de 92 mil pesos aprox

Regeneración, 15 de octubre 2025– El anuncio fue hecho a través de un video en la cuenta de X de la embajada. Según Arizmendi, el portavoz, la nueva multa por cruzar será de 5 mil dólares, equivalentes a 92 mil pesos mexicanos.

Nueva multa

“Se aplicará una nueva multa de 5 mil dólares a toda persona que cruce ilegalmente a los Estados Unidos.

Respeta la ley, si cruzas ilegalmente, enfrentarás graves consecuencias”, dijo el portavoz en un video publicado en X.

“Reingresar ilegalmente a los EE.UU. después de haber sido deportado tiene graves consecuencias legales, incluida la cárcel.

Ni lo intentes; fracasarás y podrías terminar en la cárcel. #NiLoIntentes”, señaló la sede diplomática, que enlistó las posibles penas:

Dos años por ingreso ilegal, 10 años si fuiste deportado por delito grave y hasta 20 años por deportación tras un delito con agravantes.

Portavoz

El portavoz de la embajada de los Estados Unidos en México señaló que los grupos criminales difunden falsedades en redes sociales para incentivar la migración irregular.

“Los polleros y sus grupos criminales utilizan sus redes sociales para difundir falsas esperanzas.

No te dejes engañar, no arriesgues tu vida por una mentira”, señaló Arizmendi, en otro video, también en X, replicado por consulados de EE. UU. en México.

Por otra parte, el Gobierno estadounidense también informó que a partir del jueves 16 de octubre de 2025, aplicaría una tarifa de mil dólares a los nuevos beneficiarios del “parole”.

Un tipo de permiso de residencia temporal concedido especialmente a migrantes por razones urgentes humanitarias.

Cabe señalar que el gobierno de Estados Unidos no aclaró a partir de cuándo entrará en vigor la aplicación de estas nueva multas.

Tampoco señaló qué pasaría con aquellos detenidos que no puedan cubrir el monto señalado.

Política migratoria

La medida se suma a las políticas migratorias de Donald Trump, que han estado acompañadas de redadas de ICE, así como deportaciones desde centros como Alligator Alcatraz.

Dicho centro, construido en una reserva natural de Florida, ha agrupado gran parte de las deportaciones en el sur de Estados Unidos.

Aunque detuvo sus operaciones por una demanda de ambientalistas, Alligator Alcatraz ha vuelto a funcionar.

Por su parte, hacia afuera de los Estados Unidos, el gobierno de Trump busca disuadir a los posibles migrantes, así como a quienes ya han sido deportados.

“Hemos tenido la frontera más segura en la historia de EU y nuestras cifras de fin del año lo muestran.

Récord

Hemos roto un nuevo récord con el menor número de arrestos en la frontera con México en 55 años”, dijo Kristi Noem, titular del DHS.

Según la administración Trump, los migrantes detenidos por la Patrulla Fronteriza al intentar cruzar irregularmente la frontera con México…

…durante el Año Fiscal 2025, fue de 237 mil 565, el nivel más bajo registrado por la corporación fronteriza desde 1970, cuando hubo 201 mil 780 arrestos.

Noem aseguró que los números para el Año Fiscal 2025 pudieron incluso ser más bajos.

De no ser porque durante los últimos meses del anterior gobierno de Biden -octubre de 2024 a enero de 2025- los arrestos fueron superiores a los registrados con Trump.