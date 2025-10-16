Sheinbaum No Asistirá a Cumbre de las Américas; Rechaza Exclusiones

Sheinbaum no acudirá la Cumbre de las Américas: Prioriza la atención a la emergencia por lluvias en México

Regeneración, 13 de octubre de 2025. La presidenta de México anunció que no asistirá a la X Cumbre de las Américas, que se celebrará el 4 y 5 de diciembre en Punta Cana, República Dominicana, citando razones de principios y la emergencia nacional por lluvias.

Esta decisión resalta la postura de la nueva administración en política exterior, marcada por el rechazo a la exclusión de naciones hermanas del continente.

Visitamos la zona afectada por el desbordamiento del río en Tamazunchale, San Luis Potosí. Ya inició el censo de Bienestar. Gracias a las y los elementos de Defensa Nacional y Marina por su entrega incansable; trabajamos en coordinación con el gobierno estatal. pic.twitter.com/ddIqQ4UGKI — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) October 15, 2025

Inasistencia por Principio y Emergencia

Desde Palacio Nacional, la mandataria fue tajante al confirmar su inasistencia: «No, no voy a asistir«.

Sheinbaum explicó que su determinación obedece a dos factores principales.

En primer lugar, la Presidenta expresó su inconformidad con la decisión del país anfitrión, República Dominicana, de no invitar a Cuba, Venezuela y Nicaragua.

🇨🇺|| Rechazó la CTC exclusiones de la Cumbre de las Américas



📢Rechazó y condenó cualquier intento de minimi­zar su voz y ejemplo en la X Cumbre de las Américas, prevista para diciembre en República Dominicana, que abordará la se­guridad humana en sus diversas dimensiones. pic.twitter.com/LNDhzz3TUG — Agencia Cubana de Noticias (@ACN_Cuba) October 13, 2025

«En lo personal, primero, nunca estamos de acuerdo con que se excluya ningún país«, afirmó de manera contundente, reiterando la posición tradicional de México en favor de la universalidad en los foros regionales.

Este tipo de marginaciones ideológicas generan una profunda polarización en las relaciones continentales, impidiendo un diálogo verdaderamente amplio y constructivo.

Además, su ausencia se debe a la necesidad de atender la emergencia por las lluvias atípicas que han azotado varias entidades del país, dejando una estela de desastre.

«Hay que estar atendiendo al país y en particular la emergencia (inundaciones por intensas lluvias en el centro del país que dejaron hasta ahora 64 muertos)«, añadió la jefa del Ejecutivo federal, subrayando la prioridad de la protección civil.

Exclusión Selectiva de Cuba, Venezuela y Nicaragua

La Cancillería dominicana, bajo el Gobierno de Luis Abinader, había informado el pasado 30 de septiembre sobre la no invitación de estos tres países, a pesar de que la presidencia pro tempore asumida en 2023 tenía el «propósito de honrar» que la Cumbre sería inclusiva.

Sin embargo, el Ejecutivo dominicano justificó esta selectividad como una medida pragmática.

📄 Compartimos el comunicado sobre la X Cumbre de las Américas.



Para más información accede a la página web:https://t.co/RTzaa2tzbv pic.twitter.com/wNljP076zr — Cancillería de República Dominicana (@MIREXRD) September 30, 2025

En un comunicado, la Cancillería dominicana precisó que «frente al contexto actual de polarización política, hemos decidido priorizar el éxito del encuentro, extendiendo la invitación al mayor número posible de países«.

En este contexto, la no invitación a las tres naciones, que tampoco asistieron a la edición anterior en 2022, representa una decisión que, según la nota oficial, «favorece la mayor convocatoria y asegura el desarrollo del foro».

Es relevante recordar que la exclusión de estos Estados latinoamericanos responde a un criterio estrictamente multilateral, según los organizadores, a pesar de las críticas generalizadas sobre esta medida.

Presidente de México @Claudiashein declara que no asistirá a la X Cumbre de las Américas.



Además expuso su posición en contra de la exclusión de Cuba, Venezuela y Nicaragua. #ClaudiaSheinbaum pic.twitter.com/xX1kYwgLx6 — Pensando Américas (@PensarAmericas) October 13, 2025

Representación y Precedente Histórico

El Gobierno de México aún se encuentra analizando si enviará a un representante oficial al encuentro continental, pues la ausencia de la Presidenta obliga a una reevaluación.

«Eso es lo que estamos viendo, a ver si habrá alguien de Cancillería que pudiera ir«, señaló Sheinbaum, refiriéndose a la posibilidad de que un miembro de la Secretaría de Relaciones Exteriores acuda a la cita de Punta Cana.

La asistencia de México a este foro, aun con representación de menor nivel, podría interpretarse como una presencia crítica que busca impulsar el diálogo y la inclusión en futuros encuentros.

Finalmente, es importante mencionar que la exclusión de estos países no es inédita.

La IX Cumbre de las Américas, celebrada en Los Ángeles, Estados Unidos, en 2022, también estuvo marcada por la no invitación a La Habana, Managua y Caracas, y tampoco contó con la participación del entonces presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).

El presidente @lopezobrador_ informó que no asistirá a la Cumbre de las Américas porque no se invitó a todos los países. "Es momento de cambiar la política dominante":Acabar con la política intervencionista, respetar la soberanía de los países y buscar fraternidad de los pueblos. pic.twitter.com/CAbU3vqkqt — Jesús Ramírez Cuevas (@JesusRCuevas) June 6, 2022

Colombia: Diálogo sin Exclusiones

El mandatario colombiano, Gustavo Petro, anunció que no participará en la cita, una medida que busca defender la integración plena y la soberanía de la región.

En declaraciones dadas en la red social X, Petro sentenció que “El diálogo no comienza con exclusiones”, un principio que, según él, debe guiar la diplomacia latinoamericana, procurando el respeto y la participación de todos los países.

Le propuse a los EEUU una reunión CELAC/ EEUU para estudiar la integración económica de una gran América.



No hubo respuesta y lo que tenemos es una agresión en el Caribe que se había constituido como zona de paz.



No asistiré a la cumbre de de las Américas en República… — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 15, 2025

Además recordó que previamente había propuesto a Estados Unidos llevar a cabo una reunión conjunta con la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), con el objetivo explícito de avanzar hacia una integración económica continental.

No obstante, lamentó que “no hubo respuesta” de Washington, lo cual, sumado a la exclusión, impulsa su postura de buscar una “gran América” unida y no fragmentada por vetos diplomáticos o presiones externas.

En este sentido, la política exterior de Colombia se enfocará en abrirse al mundo “sin subordinaciones”, como ha sostenido el presidente, impulsando alianzas con la Unión Europea, China, África y Medio Oriente.