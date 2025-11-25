COP30 termina sin acordar ruta para el fin de combustibles fósiles

La COP30 aprueba un documento final sin referencias a los hidrocarburos tras veto de países árabes, pese a la presión de más de 80 estados

Regeneración, 24 de noviembre 2025– La cumbre climática de la ONU (COP30), celebrada en la Amazonía brasileña, ha tenido un cierre anticlimático, al aprobar un documento final que no menciona los combustibles fósiles y enfría las aspiraciones más ambiciosas de decenas de países y ONG.

Resultado

Los negociadores sellaron en Belém un resultado que muchos, incluidos los gobiernos de España y Colombia, consideraron tibio.

En la sesión final de la #COP30, la objeción de Colombia 🇨🇴 fue clara: no podemos respaldar un acuerdo que desconozca la verdad científica ni que elimine del texto cualquier referencia a la transición para dejar atrás lo combustibles fósiles. pic.twitter.com/3iNNBQoWGO — MinAmbiente Colombia (@MinAmbienteCo) November 22, 2025

“Sé que algunos de ustedes tenían mayores ambiciones”, dijo, como pidiendo perdón, el presidente de la COP30, el brasileño André Corrêa do Lago, durante el plenario.

El texto fue aprobado con un sonoro silencio, rápidamente y sin aplausos, diez años después de la firma del Acuerdo de París.

El año anterior la temperatura de la Tierra aumentó 1,5 grados centígrados con respecto a la era preindustrial.

Unión Europea

La Unión Europea (UE) asumió el liderazgo ante la ausencia de Estados Unidos.

Y tuvo que aceptar un documento sin mención a los hidrocarburos, principal fuente del calentamiento global.

“Hubiésemos preferido tener más”, reconoció el comisario europeo de Clima, Wopke Hoekstra, antes del plenario.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, lanzó la idea de una “hoja de ruta” para el fin de los combustibles fósiles.

Lo que representaría un avance con respecto a lo negociado hacía dos años en Dubái.

Una propuesta que contó con el apoyo de más de 80 países, y fue recogida en un primer borrador de texto.

Incendio

Pero tras un incendio que provocó la evacuación de la COP e interrumpió las negociaciones, Corrêa do Lago presentó el viernes un segundo borrador sin combustibles fósiles.

Los países árabes lo habían vetado.

En una tensa reunión posterior para intentar desbloquear el impasse, la representante de Arabia Saudita se llegó a enzarzar…

…con la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica de España, Sara Aagesen.

Esto sucedió, debido a la insistencia de esta última en una hoja de ruta, según contaron a EFE fuentes cercanas.

“La noche va a ser larga”, resumió Aagesen a los medios en un receso, mientras los asesores del comisario europeo ya empezaban a barajar el retraso de su vuelo de vuelta.

Al final, la UE dio marcha atrás y se contentó con un texto en el que se reafirma la necesidad de una mayor ambición en los planes nacionales de recorte de emisiones.

Para así limitar a 1,5 grados centígrados el calentamiento global.