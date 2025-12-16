Marruecos: Lluvias Dejan decenas de fallecidos en Safi

Es la peor tragedia por crecida en Marruecos en diez años. El desastre expone la falta crónica de infraestructura en la ciudad. 70 viviendas afectadas; pérdidas materiales graves para trabajadores.

Regeneración, 15 de diciembre de 2025.– Un diluvio de apenas una hora desató una catástrofe sin precedentes recientes en la ciudad costera de Safi, a 250 kilómetros de Casablanca, transformando sus calles en torrentes de lodo y muerte.

El último balance oficial, reportado este lunes 15 de diciembre, eleva la cifra de fallecidos a 37 personas, lo que convierte a este episodio de crecida repentina en la peor tragedia de su tipo en Marruecos en al menos la última década.

LAMENTABLE 🌊

Las lluvias torrenciales y graves inundaciones ayer en la ciudad de Safi, en la costa atlántica de Marruecos 🇲🇦 deja ya al menos 47 fallecidos.



Las lluvias torrenciales golpearon también otras regiones de Marruecos, se reportan daños materiales en Berkane y… pic.twitter.com/iWJJn41vPr — Geól. Sergio Almazán (@chematierra) December 15, 2025

Crudo Recuento del Desastre

Las autoridades locales de Safi han confirmado que, además de los 37 decesos, al menos 14 personas resultaron heridas y requirieron atención médica. Si bien la mayoría de los lesionados fue dada de alta, el dato de los damnificados materiales dibuja un panorama sombrío para la clase trabajadora.

Viviendas y Comercios Afectados: Una evaluación preliminar indica que un total de 70 viviendas y establecimientos comerciales resultaron dañados, concentrados principalmente en la antigua medina, la calle Bir Anzran y la plaza Abu Al Dahab.

Daños a la Movilidad: Las riadas arrastraron al menos diez vehículos y provocaron daños en un tramo de la carretera que conecta Safi con la localidad de Ahrara. El tráfico quedó interrumpido en varios ejes de la ciudad, paralizando la vida de la provincia.

«Perdí todo, la casa de mi abuela y la tienda de especias. El gobierno nos dice que estemos tranquilos, pero ‘la tranquilidad no paga los platos rotos’,» afirmó un comerciante local.

🇲🇦 | Inundaciones catastróficas en Safi, Marruecos.



Muchas viviendas afectadas, autos, calles y avenidas totalmente anegadas. pic.twitter.com/zMvisrix5H — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) December 15, 2025

«Movilización Total»

Frente a la magnitud de la tragedia, la maquinaria estatal se activó con celeridad… pero solo después de que el lodo se asentó.

El fiscal general del Rey ante el Tribunal de Apelación de Safi anunció este lunes la apertura de una investigación judicial para esclarecer las causas reales de la catástrofe. Es decir, que hasta ahora la Fiscalía se pregunta si hubo «fallos en las infraestructuras, deficiencias en los sistemas de alerta temprana o posibles negligencias«.

Mientras tanto, las autoridades locales han prometido una «movilización total» de los medios logísticos y recursos humanos. La Dirección Regional de Educación en Safi, por ejemplo, decidió suspender las clases para salvaguardar a los estudiantes.