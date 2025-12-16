Jueza Medina se deslinda de comparecencia de Amparo Casar

Jueza devolvió la petición de comparecencia de Casar y 2 funcionarios de Pemex para que la Fiscalía acuda al juez que ya conoció el caso

Regeneración, 15 de diciembre de 2025.– El caso de María Amparo Casar, la influyente presidenta de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), ha escalado de ser una polémica mediática a una potencial indagatoria judicial.

La Fiscalía General de la República (FGR) ha confirmado que analiza los elementos presentados contra Casar, negando enfáticamente que exista una «consigna» o un «sesgo» en el proceso.

Muerte, Dinero y Duda

El origen de esta controversia se remonta a la tragedia ocurrida el 7 de octubre de 2004, cuando el esposo de la señora Casar, el economista Carlos Márquez Padilla.

Mismo, excoordinador de asesores de la Dirección de Pemex, quien falleció al caer del edificio B2 de la Torre Ejecutiva de la paraestatal.

Aunque la Procuraduría capitalina de aquel entonces dictaminó el hecho como un suicidio, la familia habría gestionado y obtenido una pensión vitalicia de $125,000 pesos mensuales.

Así como un seguro de vida por «accidente de trabajo» con Pemex.

El supuesto fraude que ahora se revisa es precisamente esa recalificación: pasar de suicidio a accidente laboral habría permitido a Casar obtener una pensión de por vida, cuyo monto no es menor.

Es la viva imagen del «privilegio no fiscalizado».

Proceso Judicial en Pausa: ¿Un respiro para la acusada?

La jueza Diana Selene Medina Hernández suspendió la audiencia de imputación programada contra María Amparo Casar López, presidenta de MCCI, y dos exfuncionarios de Pemex.

La jueza ordenó devolver la solicitud de audiencia a la FGR, indicando que debe presentarse ante el juez que ya conoció los hechos, con sede en el Reclusorio Norte, y criticó la falta de diligencia del Centro de Justicia Penal Federal (CJPF) del Reclusorio Oriente por haber programado la diligencia en una sede incorrecta.

«No hay ninguna instrucción superior ni ningún interés político detrás de este análisis, sino el estricto cumplimiento del deber en la aplicación de la ley. No se trata de cacería, sino de revisión de hechos«, afirmó la FGR.

¿Quién es María Amparo Casar y Quién la Respalda?

Ahora, hablemos de la señora Casar y su círculo.

Ella es una politóloga de amplio reconocimiento, articulista en diversos medios y, sobre todo, la figura central de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), una ONG que se ha erigido como la principal punta de lanza crítica contra el gobierno.

El problema es el financiamiento y los nexos: MCCI fue fundada por el empresario Claudio X González Guajardo, un conocido líder de la derecha y activo promotor de la oposición. Vaya casualidad, ¿no?

Además, es imperativo recordar que MCCI, junto a otros medios críticos como Animal Político, ha sido señalada por sus vínculos con la National Endowment for Democracy (NED), una fundación estadounidense.

La NED se presenta como promotora de la democracia, pero ha sido ampliamente cuestionada por operar actividades injerencistas que, en el pasado, estaban delegadas a la CIA.

La sombra de la diplomacia intervencionista siempre se asoma cuando se trata de la oposición mexicana.





