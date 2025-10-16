Más de 400 Mil Libros Gratuitos: “Michoacán Se Lee”

Libros gratuitos para niñas, niños y adolescentes, siembran futuro, cultura local y permanencia institucional

Regeneración, 15 de octubre.- La Secretaría de Educación en el Estado (SEE) de Michoacán ha logrado una distribución masiva de materiales literarios a través del programa “Michoacán Se Lee”, que ya suma más de 400 mil ejemplares entregados de forma gratuita.

Este esfuerzo editorial ha tenido lugar durante los últimos dos ciclos escolares, con la firme convicción de fortalecer el acceso a la lectura entre niñas, niños y adolescentes del estado, especialmente en las comunidades más vulnerables y alejadas.

Compromiso Firme con la Infancia y la Cultura Local

Bajo la dirección de Gabriela Molina Aguilar, titular de la SEE, este programa trasciende la simple entrega de textos al centrarse en la literatura infantil y juvenil, un perfil de acervo crucial para el desarrollo cognitivo y emocional de los beneficiarios.

La funcionaria precisó que estos 400 mil libros están llegando directamente a través de talleres y “actividades lúdicas para promover la lectura”, propiciando un entorno de encuentro y disfrute en torno a las letras.

De esta manera, se promueve activamente que los más alejados tengan acceso a la lectura, organizando actividades que fomentan el desarrollo de la identidad cultural.

El acervo distribuido ha sido cuidadosamente seleccionado y producido mediante coediciones con instituciones de alto prestigio, como el Fondo de Cultura Económica; destacando títulos como Pueblo en Vilo, en homenaje al centenario del historiador michoacano Luis González y González.

Además, la SEE ha colaborado con editoriales locales y la Secretaría de Cultura para la reimpresión de textos y la publicación de diez números de la serie Alas y Raíces, que se centran en temas de identidad, arte y tradiciones.

Permanencia y Autonomía Institucional

La ambición del proyecto va más allá de la gestión actual.

La titular Molina Aguilar explicó que el esfuerzo editorial continúa expandiéndose gracias a la creación de Cuarta República como un organismo público descentralizado, lo cual permitirá garantizar su continuidad.

“Buscamos que sea una institución transaccional, que sobreviva a las administraciones y tenga su propio presupuesto a partir del próximo año”, señaló Molina Aguilar, asegurando el futuro de la distribución gratuita y la promoción lectora en la entidad.

Como parte de su compromiso con la difusión cultural, el próximo 23 de octubre se presentará una nueva publicación dedicada al muralismo en Michoacán, además de un catálogo de danzas tradicionales.

La Secretaria de Educación reiteró el impacto cultural de la iniciativa, afirmando: “Michoacán Se Lee no solo distribuye libros, sino que impulsa talleres y actividades lúdicas que promueven la lectura y la identidad michoacana.

Con cada entrega, sembramos raíces culturales para el futuro”. Los dos ciclos escolares en los que se han distribuido los libros ya han permitido fomentar la lectura.