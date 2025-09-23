Más de mil millones viven con hipertensión arterial no controlada

Número de personas con hipertensión arterial se ha duplicado en el mundo desde 1990. Solo el 20% la tiene bajo control en el mundo

Regeneración, 23 de septiembre 2025– Alrededor de 1.400 millones de personas vivían con hipertensión arterial en 2024, pero apenas una de cada cinco (320 millones) la tenía bajo control, según revela el segundo ‘Informe mundial sobre hipertensión’ publicado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El documento, presentado por la OMS, Bloomberg Philanthropies y Resolve to Save Lives, destaca que la cifra de personas afectadas por hipertensión arterial se ha duplicado desde 1990.

Estimaciones

Estimaciones mundiales de 2021 revelan que el 53 por ciento de la mortalidad cardiovascular, incluyendo el 58 por ciento de las muertes por infarto.

«…y el 31 por ciento de todas las muertes por enfermedad renal eran atribuibles a la presión arterial alta».

En términos económicos, se estima que las enfermedades cardiovasculares costaron a los países de ingresos bajos y medios más de 3.000 millones de euros.

La hipertensión es una de las principales causas de infarto de miocardio, accidente cerebrovascular, enfermedad renal crónica y demencia.

Muertes

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha aseverado que, cada hora, más de 1.000 personas fallecen.

Esto, debido a accidentes cerebrovasculares e infartos de miocardio causados por la hipertensión arterial.

La responsable del Programa de Salud de Bloomberg, Kelly Henning, afirmó: la hipertensión arterial se cobra más de 10 millones de vidas anuales.

Con todo, los representantes de ambas organizaciones han enfatizado que la hipertensión es prevenible y tratable.

Estas muertes se pueden evitar «con voluntad política, inversión continua y reformas para integrar el control de la hipertensión en los servicios de salud».

Cifras

El informe de la OMS proyecta que el número de personas con hipertensión aumentará en todo el mundo, superando los 1.500 millones de afectados para 2030.

El análisis de datos de 195 países y territorios muestra que 99 de ellos tienen tasas nacionales de control de la hipertensión inferiores al 20 por ciento.

La mayoría de las personas afectadas viven en países de ingresos bajos y medios, donde los sistemas de salud enfrentan limitaciones de recursos.

Entre las barreras identificadas, el informe alude a importantes deficiencias en la prevención, el diagnóstico, el tratamiento y la atención a largo plazo.

Así, revela políticas insuficientes de promoción de la salud, acceso limitado a tensiómetros validados…

…falta de protocolos de tratamiento estandarizados y equipos de Atención Primaria capacitados, entre otros.

Medicamentos

«Existen medicamentos seguros, eficaces y económicos para controlar la presión arterial, pero demasiadas personas no pueden acceder a ellos».

Aseveró el presidente y director ejecutivo de Resolve to Save Lives, Tom Frieden.

«Cerrar esa brecha salvará vidas y ahorrará miles de millones de dólares cada año», ha afirmado.

Para finalizar, la OMS insta a todos los países a integrar el control de la hipertensión en las reformas de la cobertura sanitaria universal.

Tomar en consideración sus recomendaciones, que podrían prevenir millones de muertes y aliviar el impacto social y económico de la hipertensión arterial.