Caen 5 mexicanos en Sudáfrica, redada a laboratorio de ilícitos

Detenidos en Mpumalanga además de mexicanos, son un malauí, un nigeriano y uno de Sudáfrica. A unos 250 kilómetros de Johannesburgo

Regeneración, 23 de septiembre 2025– Cinco mexicanos fueron detenidos durante una redada en un laboratorio clandestino de metanfetamina, también llamada cristal, en una granja en Sudáfrica, informó a la agencia AFP la policía de Pretoria.

Las autoridades de la provincia de Mpumalanga en Sudáfrica, informaron del arresto en el operativo.

Además de material de fabricación y químicos, se incautó metanfetamina valuada en 20 millones de dólares, empaquetada en cajas de comida.

[WATCH] Five Mexicans and an SA National are expected to appear in the Volksrust Magistrate’s Court, Mpumalanga, in connection with the operation of a crystal meth laboratory valued at an estimated R300 million. Newzroom Afrika's @mwelimasilela is following the story.… pic.twitter.com/z9uzY8Nk6N — Newzroom Afrika (@Newzroom405) September 22, 2025

El Consejero Ejecutivo del Departamento de Seguridad, Protección Comunitaria y Enlace de Mpumalanga, Jackie Macie…

…informó el aseguramiento de un laboratorio ilegal de fabricación de drogas que estaba en una granja denominada Dambas, en Volksrust.

Volksrust

Volksrust se encuentra a unos 250 kilómetros de Johannesburgo.

“Esta operación estaba dirigida por cuatro mexicanos, un malauí, un nigeriano y un sudafricano”, añadió el funcionario en Facebook.

Según las estimaciones de las autoridades, el valor del laboratorio sería de 350 millones [de rands], es decir, unos 320 millones 424 mil 400 pesos.

The six men who were nabbed in Volksrust in Mpumalanga for allegedly dealing in drugs will appear in court on Friday. Five Mexicans and one South African were arrested on Friday at an illegal drug manufacturing lab. Newzroom Afrika's @mwelimasilela reports. #Newzroom405



Watch:… pic.twitter.com/mH0BTkTS7j — Newzroom Afrika (@Newzroom405) September 22, 2025

La conexión de los sospechosos con un cártel “sigue investigándose”, dijo el vocero, que añadió que asimismo hay detenido un sudafricano.

El hombre encargado de cuidar la granja donde fue hallado el laboratorio enfrenta cargos por posesión de municiones.

Monitoreo

Las autoridades instaron a monitorear las granjas que están en abandono, ya que está el antecedente de un laboratorio ilícito en Standerton.

“No permitiremos que individuos codiciosos conviertan nuestra provincia en un paraíso para la droga.

Los perseguiremos con todas nuestras fuerzas”, son parte de las declaraciones del funcionario.

El informe de la Policía de Sudáfrica destacó que el descubrimiento del laboratorio fue realizado el 19 de septiembre.

Precursores químicos

En el lugar fueron hallados químicos usados en la fabricación de drogas, equipo para fabricar narcóticos, metanfetamina, una escopeta y municiones.

Cabe recordar que en julio de 2024 la Policía de Sudáfrica desmanteló un laboratorio de metanfetamina en la provincia de Limpopo.

En dicha ocasión, arrestaron a cuatro personas, dos de ellas mexicanos.

Iniciativa Global

La Iniciativa Global contra la Delincuencia Organizada Transnacional estimó en un informe de julio de 2025:

“La magnitud de las incautaciones y la implicación de los cárteles mexicanos” indican que estos laboratorios “abastecen a los mercados internacionales”.

Según esta ONG con sede en Ginebra, “existe una demanda inagotable de cocaína y metanfetamina en Australia y Nueva Zelanda”.

Los precios al por menor de estas dos sustancias se encuentran entre los más altos del mundo.