Medusa Gigante es Captada en costas de Argentina

Investigadores del Instituto Oceanográfico Schmidt captan en Argentina una medusa fantasma gigante con brazos de diez metros de largo

Regeneración, 5 de febrero de 2026.– Un equipo de científicos logró un avistamiento asombroso frente a las costas de Argentina. El Instituto Oceanográfico Schmidt filmó una medusa del tamaño de un autobús escolar.

Se trata de la especie Stygiomedusa gigantea, conocida como medusa fantasma gigante. El encuentro ocurrió a una profundidad de 253 metros bajo la superficie marina.

Los investigadores utilizaban un vehículo operado remotamente en el cañón submarino Colorado-Rawson. Este ser abisal posee brazos que pueden alcanzar los diez metros de longitud.

"Hallazgo argentino"



Características de un gigante de las profundidades

Esta criatura es extremadamente rara y difícil de observar en su entorno natural. Solo ha sido avistada 118 veces en más de un siglo. Su campana mide aproximadamente un metro de diámetro.

Sin embargo, sus extremidades son las que le otorgan su impresionante tamaño monumental. A diferencia de otras medusas, esta especie carece de tentáculos con veneno.

La criatura utiliza sus largos brazos bucales para atrapar a sus presas. Presenta un color rojo oscuro que le permite camuflarse en la oscuridad total. Su cuerpo está compuesto en un 95 por ciento por agua.

Descubrimientos sin precedentes en la plataforma continental

La expedición científica no solo documentó a este gigante de las profundidades. El equipo identificó 28 posibles nuevas especies marinas durante su viaje.

Entre los hallazgos destacan variedades de gusanos, corales, erizos y caracoles. Los científicos también registraron la primera «caída de ballena» en aguas argentinas.

Este fenómeno ocurrió a una profundidad de 3,890 metros bajo el mar. Tales eventos representan una fuente vital de nutrientes para los ecosistemas extremos. Los investigadores recolectaron muestras químicas y biológicas sin precedentes.

Vulnerabilidad de los ecosistemas extremos

La doctora Melisa Fernández Severini destacó la importancia de estos estudios científicos. Estos datos permitirán comprender mejor las conexiones biológicas en las aguas nacionales.

Los ecosistemas profundos son extraordinarios pero también muy vulnerables. El hallazgo de la medusa a 250 metros fue bastante inusual. Normalmente, esta especie habita entre los 1,000 y 3,000 metros de profundidad.

Este trabajo conjunto entre el CONICET y organismos internacionales fortalece la ciencia. Argentina suma un registro vital para la oceanografía mundial.