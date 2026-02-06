Rehabilitan Embarcadero en Xochimilco: Inversión de 89 millones

Clara Brugada supervisa la renovación sustentable del Embarcadero Cuemanco. Con 89 millones de pesos, buscan dignificar Xochimilco
Regeneración, 5 de febrero de 2026.– La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, supervisó las obras en el Embarcadero de Cuemanco. Este proyecto contará con una inversión total de 89 millones de pesos.
Los trabajos buscan dignificar este punto turístico esencial para la Ciudad de México. La mandataria afirmó que la obra fortalecerá la identidad cultural de la zona lacustre.
Esta renovación se alinea con los preparativos para la próxima Copa Mundial de Fútbol. Sin embargo, el beneficio de la nueva infraestructura será permanente para la población.
El objetivo central es devolver la dignidad a las tareas tradicionales de los habitantes. Brugada recordó que Xochimilco es el último vestigio de nuestra gloria prehispánica.
Un territorio con protección única en el mundo
La secretaria del Medio Ambiente, Julia Álvarez Icaza, resaltó la importancia de la zona. Xochimilco posee siete categorías de protección que lo hacen un sitio excepcional.
Ningún otro territorio capitalino concentra tantos reconocimientos nacionales e internacionales de conservación. La funcionaria detalló que esta zona es un Área Natural Protegida de gran valor.
Álvarez Icaza mencionó que el sitio cuenta con la declaratoria de Sitio Ramsar. Este título reconoce la importancia internacional de sus humedales para el planeta.
También es un SIPAM, reconocido por la FAO como sitio de importancia agrícola mundial. El área es considerada una AICA debido a su relevancia para la conservación de aves.
Compromiso total con el patrimonio de la humanidad
La secretaria añadió que el territorio es una ARCAC o Reserva de Conservación Comunitaria. El reconocimiento más destacado es su nombramiento como Patrimonio Mundial por la UNESCO.
“Esta es la cereza del pastel por su valor único y excepcional”, puntualizó la funcionaria. Xochimilco comparte este honor internacional con el Centro Histórico desde el año 1992.
Cuidar estas siete categorías representa una altísima responsabilidad para el gobierno local. El proyecto abarca más de 2 mil 500 hectáreas de superficie protegida.
Julia Álvarez Icaza reafirmó el compromiso total con este territorio de alto valor socioambiental. Se busca proteger los humedales, las aves migratorias y la producción agrícola chinampera.
Infraestructura verde y santuario para el ajolote
La rehabilitación incluye la mejora de 74 locales comerciales con materiales sustentables. Se instalará una Torre Hidrobotánica para tratar el agua de toda la zona.
Este sistema evitará que los desechos terminen contaminando los canales tradicionales de Cuemanco. El agua tratada mediante ecotecnologías podrá ser reutilizada de forma segura y eficiente.
Como parte del legado ambiental, se construirá un Santuario del Ajolote para su reproducción. Esta especie nativa se encuentra actualmente en peligro crítico de extinción en la ciudad.
El embarcadero continuará operando de manera habitual durante el desarrollo de todos estos trabajos. Xochimilco se prepara para recibir al turismo mundial con una imagen renovada y ecológica.