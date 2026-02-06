Garantizada Conectividad Total para Turistas en el Mundial

Cobertura a 5.5 millones de turistas en Mundial 2026. Comisión Reguladora de Telecomunicaciones y FIFA coordinan infraestructura móvil

Regeneración, 5 de febrero de 2026.– La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) lidera un esfuerzo conjunto con la FIFA. El objetivo principal es garantizar la conectividad digital durante la Copa Mundial 2026. Esta iniciativa involucra a operadores móviles y diversas instancias públicas.

La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) emitió un comunicado oficial al respecto. México espera recibir a 5.5 millones de visitantes aproximadamente. La infraestructura deberá soportar una demanda de datos sin precedentes.

Las acciones se concentran en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Estas urbes serán las sedes principales de la justa deportiva. Se busca que cada turista disfrute de servicios de comunicación eficientes.

Infraestructura en puntos estratégicos

Un grupo de trabajo especializado ya coordina la operación de las redes inalámbricas. Participan los prestadores de servicios de telefonía más importantes del país. El despliegue se enfoca en zonas de atención prioritaria.

Los estadios y centros de entrenamiento contarán con refuerzos tecnológicos. También se intervendrán hoteles, aeropuertos y las áreas de Fan Fests. El plan asegura que nadie pierda conexión en momentos críticos.

La CRT colabora estrechamente con los gobiernos de las tres ciudades sede. El propósito es acelerar la instalación de infraestructura necesaria. Los operadores privados trabajan a marcha forzada para cumplir los plazos.

Espectro radioeléctrico y seguridad

La coordinación incluye a la Secretaría de Relaciones Exteriores y cuerpos de seguridad. Se debe asegurar la disponibilidad del espectro radioeléctrico estatal. Esto es vital para las labores de logística y protección ciudadana.

Las delegaciones deportivas y diplomáticas requieren canales de comunicación exclusivos. La CRT vigilará que estos enlaces funcionen sin interferencias externas. La estabilidad de la red es una prioridad nacional de logística.

Asimismo, se garantizan frecuencias para servicios de voz y transporte. Los enlaces de audio y video para transmisiones internacionales están asegurados. El Mundial 2026 será un evento totalmente conectado y digital.

Llamado a la colaboración

Se hace un exhorto a todos los sectores para facilitar el despliegue técnico. La suma de voluntades entre gobierno e iniciativa privada es fundamental. El éxito del evento depende de una infraestructura sólida y moderna.

México se prepara para demostrar su capacidad tecnológica ante el mundo. La conectividad fluida será el sello distintivo de esta organización internacional.