México condena intervención militar en Venezuela

México pacifista rechaza enérgicamente las acciones militares ejecutadas unilateralmente por fuerzas armadas de EE.UU en Venezuela.

Regeneración, 3 de enero de 2025. La presidenta de México reiteró el apego de México a la Carta de Naciones Unidas y por ello, la condena a la intervención militar de EE.UU en Venezuela.

Condena

«El Gobierno de México condena y rechaza enérgicamente las acciones militares ejecutadas unilateralmente en las últimas horas por fuerzas armadas de los Estados Unidos de América…

«…, contra objetivos en territorio de la República Bolivariana de Venezuela, en clara violación del artículo 2 de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)».

El Artículo 2, párrafo 4 de la Carta de las Naciones Unidas dice textualmente:



“Los Miembros de la Organización, en sus relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de… — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) January 3, 2026

Seguidamente, el posicionamiento indicó el pacifismo de México y cesar cualquier tipo de agresión contra Venezuela.

«Con base en sus principios de política exterior y en su vocación pacifista, México hace un llamado urgente a respetar el derecho internacional…

«…, así como los principios y propósitos de la Carta de la ONU, y a cesar cualquier acto de agresión contra el gobierno y pueblo venezolanos».

Paz

Os bombardeios em território venezuelano e a captura do seu presidente ultrapassam uma linha inaceitável. Esses atos representam uma afronta gravíssima à soberania da Venezuela e mais um precedente extremamente perigoso para toda a comunidade internacional.



Atacar países, em… — Lula (@LulaOficial) January 3, 2026

El mensaje de la presienta Sheinbaum en redes sociales subraya la proscripción del uso de la fuerza y el diálogo.

«América Latina y el Caribe es una zona de paz, construida sobre la base del respeto mutuo, la solución pacífica de las controversias».

Seguidamente agregó «…, la proscripción del uso y la amenaza de la fuerza, por lo que cualquier acción militar pone en grave riesgo la estabilidad regional».

Apoyo total a la Presidenta de México, @Claudiashein, en relación a la situación en Venezuela. pic.twitter.com/Lm8QBtjqhF — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) January 3, 2026

México reitera enfáticamente que el diálogo y la negociación son las únicas vías legítimas y eficaces para resolver las diferencias existentes.

«.., por lo que reafirma su disposición a apoyar cualquier esfuerzo de facilitación del diálogo, mediación o acompañamiento que contribuya a preservar la paz regional y evitar una confrontación».

ONU

Cabe destacar que en el pronunciamiento insta también a la Organización de las Naciones Unidas a actuar inmediatamente para contribuir a la desescalada de las tensiones.

«…, facilitar el diálogo y a generar condiciones que permitan una solución pacífica, sostenible y conforme al derecho internacional».

La Secretaría de Relaciones Exteriores, por conducto de la Embajada de México en Venezuela, se mantendrá en permanente comunicación con las personas mexicanas residentes en ese país.

Presidente Trump (@POTUS): saque las manos de América Latina. No se meta con la justicia que castiga a @jairbolsonaro en el Brasil y juzga a @AlvaroUribeVel en Colombia. No trate al presidente de Venezuela como criminal ni se le ocurra enviar tropas a la región, porque desatará… pic.twitter.com/3CIAAl4WOX — Ernesto Samper Pizano (@ernestosamperp) August 14, 2025

Esto, para asistirles de cualquier forma necesaria. Se recomienda a tales personas permanecer atentas a la información que se genere en las próximas horas.

Así como comunicarse a los teléfonos y canales de emergencia: