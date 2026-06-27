México envía dos aviones con ayuda humanitaria a Venezuela

Se anticipa que el equipo y los perros de rescate colaboren en la búsqueda de personas atrapadas a raíz de los temblores en Venezuela

Regeneración, 26 de junio 2026– La asistencia de México en respuesta a los temblores en Venezuela ya está en curso. El Ejército comunicó que dos aviones de la Fuerza Aérea Mexicana despegaron a las 14:30 horas del jueves 25 de junio con ayuda humanitaria.

261 personas

Los aviones transportan a 261 personas: 240 del Ejército, 11 de la Fuerza Aérea y 10 de la Guardia Nacional.

Entre los miembros se incluyen médicos, camilleros, enfermeros y expertos en búsqueda y rescate que proporcionarán ayuda inmediata a las víctimas de los temblores.

Adicionalmente, viajarán 18 perros de rescate entrenados para encontrar a personas atrapadas, incluido Arkadas.

Este perro fue donado por Turquía después de que México ofreciera apoyo tras el sismo en mayo de 2023.

Suministros

El Ejército ha confirmado que los aviones enviados a Venezuela llevan 4.4 toneladas de herramientas y 2.7 toneladas de suministros médicos.

Se prevé que un nuevo avión despegue en las horas siguientes de este mismo jueves 25 de junio desde la base de Santa Lucía, cerca del AIFA.

Esta aeronave transporta 8 toneladas de fármacos y 4 toneladas de equipos y materiales para tareas de rescate y salvamento.

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció la noche del miércoles 24 de junio que enviará ayuda a Venezuela, la cual fue aceptada por su contraparte, Delcy Rodríguez.

Asistencia

Ella mencionó que una vez que la delegación mexicana llegue a Venezuela, evaluará si es necesario enviar más personal para «fortalecer las labores de asistencia a la población afectada».

“El Gobierno de México lamenta profundamente las pérdidas humanas y materiales que ha dejado este suceso, y expresa sus deseos de pronta recuperación para quienes resultaron heridos”, comunicó el Ejército.

Venezuela se encuentra en Estado de Emergencia después de los dos potentes terremotos de magnitudes 7.5 y 7.2 que impactaron la región central del país.

El número de fallecidos ha llegado a 920 personas, además de 3.360 heridos, y se espera que esta cifra aumente con el tiempo.

Respaldo de EE.UU.

Estados Unidos informó este jueves sobre el despliegue de su personal militar para respaldar las “operaciones de ayuda” a solicitud de sus autoridades tras los destructivos terremotos en Venezuela ocurridos el miércoles.

“Las autoridades interinas de Venezuela solicitaron formalmente asistencia estadounidense a raíz de los sucesos”, señaló un comunicado del Comando Sur.

Su comandante, el general Francis L. Donovan, especificó que se ha puesto en movimiento un barco de transporte anfibio, uno de guerra, aviones de carga, así como plataformas de reconocimiento y helicópteros.

“Estas fuerzas proporcionarán servicios especializados de movilidad y apoyo al personal del gobierno de los EE.UU., a los equipos de búsqueda y rescate.

Ayuda

Y a los socios interinstitucionales estadounidenses mientras evalúan los daños, localizan a los heridos y entregan asistencia vital de emergencia”, aclararon las fuerzas estadounidenses.

La administración de Donald Trump afirmó que “continuará colaborando estrechamente con las autoridades interinas de Venezuela para planificar…

…coordinar y dirigir” las fuerzas armadas estadounidenses “en apoyo a las operaciones de socorro rápido en las zonas afectadas”.