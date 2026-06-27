Fuerte terremoto de magnitud 6.5 sacude el sur de Filipinas

El terremoto ocurrió cerca de José Abad Santos, en Mindanao. Las autoridades informan que continúan evaluando posibles afectaciones

Regeneración, 26 de junio 2026– Este viernes por la tarde se detectó un sismo de magnitud 6.5 grados en el sur de Filipinas, sin que hasta ahora se hayan reportado víctimas, daños significativos o se haya emitido una alerta de tsunami.

Temblor

Según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el temblor ocurrió a las 19:42 hora local (11:42 GMT).

El epicentro fue situado a aproximadamente 35 kilómetros al suroeste de José Abad Santos, en la isla de Mindanao.

El organismo especificó que la profundidad del terremoto fue de 52.4 kilómetros.

En un reporte inicial, estimaron la magnitud en 6.7, pero luego ajustaron la cifra a 6.5 tras revisar los datos sísmicos.

Mindanao

Este sismo ocurrió en Mindanao, una de las principales áreas del sur del país.

Esta región forma parte del Cinturón de Fuego del Pacífico, conocido por su alta actividad sísmica y volcánica.

El epicentro se encontró cerca de José Abad Santos, en la provincia de Dávao Occidental, un área que también ha vivido fuertes temblores recientemente.

Las autoridades locales han comenzado a verificar comunidades cercanas para descartar daños en hogares, edificios y la infraestructura pública.

Sin reportes de muertes

Hasta el momento de esta edición, no había reportes de personas fallecidas o heridas, ni tampoco de daños materiales a causa del sismo.

Jerson Talahig, encargado de rescates del municipio de Santa María, comentó que el temblor fue fuerte, aunque corto.

“Fue realmente intenso, pero duró poco tiempo. Notamos cómo temblaba la mesa y algunas luces”, expresó a la agencia AFP.

Equipos de emergencia están en alerta por posibles informes de las comunidades cercanas al foco del sismo.

Alerta

Después de evaluar el temblor, las autoridades decidieron no emitir alerta de tsunami.

Esto se debe a que el sismo no mostró condiciones que pudieran causar un riesgo inmediato de grandes olas en las costas.

Sin embargo, los organismos de protección civil continúan vigilando la actividad sísmica y aconsejan a la población permanecer informada a través de fuentes oficiales.

Este nuevo sismo se registró menos de tres semanas después de otro terremoto fuerte en la misma región, que dejó más de 80 víctimas y daños materiales.

Sucesos

La repetición de estos sucesos se debe a la ubicación geográfica del país, que se encuentra en el Cinturón de Fuego del Pacífico.

Por esta razón, Filipinas experimenta cada año cientos de temblores, aunque solo una parte de ellos causa problemas a la población o daños en la infraestructura.