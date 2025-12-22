Bodega de fabricación de «Monstruos» es asegurada: SSP

Secretaría de Seguridad da golpe al crimen asegurando en Coahuayana una presunta bodega para fabricación de vehículos blindados

Regeneración, 22 de diciembre 2025– La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) aseguró en Coahuayana una bodega presuntamente utilizada para la fabricación de vehículos con blindaje. Al interior se encontraron ocho unidades, entre estas, dos camiones de los denominados «monstruo».

Orden de cateo

Tras dar seguimiento a trabajos de análisis e inteligencia, los agentes de la Subsecretaría de Investigación Especializada dieron acompañamiento a una orden de cateo.

La Fiscalía General del Estado (FGE) procedió con la orden, en un inmueble ubicado sobre la calle Buganvilias en la colonia Centro.

Un comunicado emitido este viernes lo informó, en el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

En ese sitio, se aseguraron 47 bolsas plásticas, presuntamente con sustancias con características propias de la metanfetamina y dos con marihuana.

Vehículos

Los vehículos asegurados se encontraban en proceso de fabricación para equiparse con un blindaje improvisado.

Todas las unidades junto con el narcótico incautado quedaron a disposición de la autoridad competente a efecto de dar continuidad a las investigaciones en curso.

Cabe recordar que el 6 de diciembre de 2025, un coche bomba explotó frente a las instalaciones de la Policía Comunitaria de Coahuayana, hecho que dejó un saldo de seis personas muertas.

La Fiscalía de Michoacán informó esta semana que la organización criminal Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) estaría detrás de dicho atentado.

Explosión

La dependencia confirmó que la explosión se provocó por un artefacto activado a distancia, lo que evidencia las tácticas utilizadas por grupos criminales en la región.

Por estos hechos, la Fiscalía General de la República (FGR) abrió una investigación por delincuencia organizada tras la explosión del automóvil frente a las citadas instalaciones.

La SSP de Michoacán señaló que tanto las unidades como la droga asegurada se pusieron a disposición de la autoridad competente, con el objetivo de continuar con las investigaciones correspondientes.

Plan Paricutín

En el municipio de Coahuayana y toda la region, los elementos de las fuerzas estatales y federales continúan con el esquema operativo del Plan Paricutín.

Tienen la encomienda de dar resultados contundentes y frenar todo ilícito.